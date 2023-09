Cárnicas La Cope, la legendaria empresa de Torrent, echa el cierre y anuncia el despido colectivo de sus 250 trabajadores, según han confirmado a este diario fuentes sindicales. La sociedad ya ha convocado al comité de empresa para la próxima semana para negociar las condiciones económicas de indemnización.

La Cope es la heredera de la conocida la Cooperativa de Carniceros y Chacineros de Torrent, abierta en 1965 con un pequeño matadero y un sistema artesanal, propio de aquella época. Fue en 1993 cuando la conocida empresa cárnica se convirtió en Sociedad Anónima en 1993, convirtiéndose en el principal proveedor de carne y embutido de una buena parte de las carnicerías de Torrent, y otros municipios. Desde hace unos años también servía a cadenas como Consum.

El pasado miércoles, los integrantes del comité de empresa recibieron un correo electrónico en el que les invitaba a constituir la comisión negociadora del despido colectivo de toda la plantilla de Cárnicas La Cope. En su misiva la mercantil ubicada en el polígono Mas del Jutge aludía el cierre a causas económicas y productivas. La plantilla, según los sindicatos, está formada por 250 personas. También se verán afectadas por la clausura otras 50, subcontratadas para trabajos de limpieza o conductores de los vehículos.

En los trabajos, sin nada que hacer

La empresa también comunicó a los representantes de los trabajadores que ya no era falta que la plantilla volviera a sus puestos el jueves, pero la mayoría de los empleados sí acudieron a la nave tanto ayer como hoy para no incurrir en motivo de despido por ausencia del puesto de trabajo. “Unos están en el comedor, otros en las lineas de caja o en la calle, pero todos están fichando su entrada y salida”, aseguraban esta mañana fuentes sindicales. Pero apenas han recibido más comunicación. “Ningún responsable bajó a hablar a la plantilla y dar alguna explicación, más allá del escueto mail”, lamentan.

Nada podía hacer presagiar este cierre repentino. Si bien es cierto que la empresa cárnica aplicó un ERTE el pasado junio en la sección de matadero, la actividad “era más o menos normal, seguíamos envasando en bandeja como siempre para servir, a Consum”, comentan los empleados. Pero no esconden que había detalles que reflejaban crisis, pero lo atribuían a la coyuntura general de la economía. “Había bajado la matanza y el despiece porque había menos cerdos al haberse encarecido el producto. Además, entre un 10% y un 20% de la materia prima se había externalizado y ya nos traían las piezas enteras para solo cortar y envasar”, relatan las mismas fuentes.

Ahora se espera que el lunes se produzca la primera reunión entre la empresa y los representantes de los trabajadores para negociar el despido colectivo. De hecho este viernes han firmado quiénes asistirán al encuentro. “Desconocemos en qué condiciones económicas se encuentra la empresa para afrontar la indemnización a los empleados o si nos mandaran al Fogasa. Tenemos que tener acceso a la documentación y hablar con nuestros abogados para saber cómo actuar”, señalan desde uno de los sindicatos.

Incertidumbre entre los trabajadores

Y mientras tanto el desconcierto entre la plantilla es evidente. Un grupo de trabajadores se encontraba esta mañana a las puertas de la empresa, en la calle Carnissers. “No sabemos qué va a pasar, no sabemos nada”, se escuchaba en el corrillo formado por trabajadores veteranos y jóvenes que iniciaban su vida laboral. “Veremos ahora dónde vamos, tal y cómo está la cosa”, lamentaba uno de ellos. Los empleados reconocían que no había faena pero acudían a la Cope para que no les despidieran por no ir a trabajar.

Por su parte, este diario ha tratado de recoger la valoración de la empresa al respecto, sin éxito.