Desde el Grupo de Compromís de la Diputació de València se ha trasladado un escrito a la Dirección de Carreteras con siete propuestas de mejora de las obras de reurbanización de la carretera CV-406 a su paso por Picanya y que está llevando a cabo la corporación provincial en el municipio de l'Horta Sur. El informe redactado por la coalición valencianista trata de responder a las deficiencias y errores de planificación que se han ido observando desde el inicio de la obra y que son, según Compromís, lógicas y completamente corregibles.

Desde Compromís Picanya se ha elevado este informe a la Diputación después de que el ayuntamiento indicara que la responsabilidad de las obras es de la Diputación y no de la corporación local. La portavoz valencianista y exdiputada de Movilidad Sostenible, Dolors Gimeno, ha manifestado que "las obras en la Avenida Ricardo Capella y C/Senyera son un paso importante en el objetivo que la carretera que travesía Picanya pase a ser una calle para las personas y no tanto para los coches”. En esa línea, desde Compromís Picanya, su portavoz municipal, Guillem Gil, añade que "la finalidad de estas propuestas es adaptar un proyecto aprobado a la Diputación a la realidad de nuestro pueblo y su vecindario”. Gil explica que las propuestas tratan, por ejemplo, de atender la perspectiva de las personas mayores cuando hacen cola a un cajero o un comercio del C/Senyera y en toda la calle no tienen un banco donde sentar.

El resto del informe presentado por Compromís a la Diputación aborda cuestiones como la no idoneidad medioambiental de construir un carril bici por medio de una zona verde en la Avenida Generalitat; la demanda sobre la puesta en valor del empedrado histórico del pueblo en contra de su pavimentación; el paso atrás que supone el fomento del vehículo privado con paradas “kisses and ride” ante los centros educativos; la necesidad de ampliar el número de bancos al C/Senyera y de eliminar las barreras arquitectónicas que todavía continúan presentes en la Avenida Ricardo Capella.