El Ayuntamiento de Massanassa ha formalizado un convenio de colaboración con la Asociación UDP "La Plaça" de la localidad, para llevar a cabo el programa de prevención de la soledad no deseada a través del voluntariado social.

Esta iniciativa permitirá proporcionar a las personas que vivan solas, y se encuentren sin red de apoyo familiar y social, compañía y acompañamiento semanal tanto dentro como fuera del hogar, favoreciendo así la mejora de su calidad de vida.

“Con la colaboración de las personas voluntarias conseguiremos ayudar a que las personas en situación de soledad no deseada, no se sientan solas y estén acompañadas, ya sea en su casa o animándolas a salir y hacer actividades cotidianas”, expresa el alcalde de Massanassa, Paco Comes.

Los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio serán los competentes en detectar y valorar los posibles casos de personas en situación de soledad que puedan ser beneficiarias del programa. Además, desde los Servicios Sociales del ayuntamiento y la UDP de Massanassa se establecerán reuniones de coordinación mensuales para hacer un seguimiento de los casos y derivar nuevos al grupo de voluntarios.

Las personas voluntarias deberán ser socias de la Asociación UDP “La Plaça” de Massanassa y realizar el “Curso básico de voluntariado social de mayores”, así como toda aquella formación más específica o especializada realizada desde los Servicios Sociales de Atención Primaria del municipio. A su vez, se llevará a cabo la realización de la escala de valoración y entrevista motivacional conjunta con la psicóloga y trabajadora social de la localidad, donde se valorará la idoneidad para formar parte del programa como persona voluntaria.

Con todo, el objetivo principal que persigue esta iniciativa es poner en valor el tejido social y comunitario de Massanassa y establecer la generación de redes de apoyo entre la ciudadanía que más lo necesita.

Para ello, toda aquella persona interesada en formar parte del programa de prevención a la soledad no deseada como voluntaria, deberá dirigirse a la Asociación UDP “La Plaça”, sede ubicada en el edificio sociocultural de Massanassa (Pl. País Valencià, 5).