La connexió amb avió amb moltes ciutats del món, des de l’Horta, té actualment un temps de desplaçament curt gràcies a l’Aeroport de Manises, inaugurat en els anys trenta, al qual donen servei nombroses companyies d’aviació comercial. Aquest fet ens facilita tant la possibilitat de viatjar arran del món, per la nostra part, així com que moltes persones ens visiten per turisme o treball.

No obstant això, aquests temps de vol no sempre varen ser tan reduïts, ni agafar un avió va estar a l’abast de tothom des d’un punt de vista econòmic. De fet, a principis dels anys cinquanta del segle XX, es va publicar un breu article al respecte a la revista “Valencia Atracción”, en un moment en què els turistes estrangers començaven a descobrir el nostre país, pels seus singulars valors paisatgístics i monumentals. Aquests atractius eren més destacats aleshores que ara, perquè encara es conservaven intactes els nostres centres històrics i l’horta. L’estudi anava signat per Francisco Esteve Genovés i es va incloure en el número 200, de setembre del 1951, de l’esmentada publicació editada per la “Sociedad Valenciana Fomento del Turismo”.

En ell l’autor plantejava la duració que tindrien si s’implantaren algunes noves rutes en avió, des de l’estranger fins a l’Aeroport de Manises, les quals serien relativament curtes per a l’època i que estarien d’acord amb la velocitat i la comoditat de les aeronaus d’aleshores. Aquests temps de viatge serien a països com Alemanya, amb una duració total del trajecte de 8:35 hores, a ciutats com Lisboa o Roma, amb 4:15 hores, i a Londres, de 7:35 hores. Molts d’aquests vols proposats serien via Madrid o Barcelona, els quals contrasten amb els actuals perquè són més curts i en nombroses ocasions són directes.

A més, en aquest treball s’animava a les agències de viatge a promocionar les bondats de les nostres terres i a la companyia degana de l’aviació de l’estat espanyol, Iberia, a posar en marxa noves rutes. Tot això per augmentar el nombre de persones de tot arreu que podien gaudir del nostre emblemàtic patrimoni ambiental i historicoartístic. Segons paraules textuals de l’article, “ya que estos serían los mejores portavoces de nuestras bellezas” i les donarien a conéixer al seu lloc de procedència.

Per contra, hui en dia, el turisme és un dels principals motors econòmics del nostre país, però aquesta demanda d’Esteve Genovés estava contextualitzada en la postguerra franquista. En eixe moment encara existia la cartilla de racionament per a la població que es van suspendre mesos més tard, en abril del 1952, per la qual cosa es mantenien les restriccions al consum d’alguns articles i aliments bàsics. Per aquests fets, aquesta petició resultava adient per a fomentar l’activitat econòmica a terres valencianes i contribuir a millorar la vida de la gent.

És per això, que cal recordar la importància de l’Aeroport de Manises, que resulta fonamental per a les relacions comercials i desenvolupament econòmic de l’Horta, i que constitueix una finestra al món que ens ajuda a descobrir i treballar a un planeta ple d’oportunitats per a gaudir.