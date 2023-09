El Consell desactiva el recurso que tramitó el Botànic contra el fallo del PORN del Turia

La Abogacía de la Generalitat presentó el pasado agosto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, concretamente ante la sala de lo contencioso administrativo, un escrito de impugnación contra la sentencia que anulaba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Turia (PORN) en lo referente a la protección de zonas de Paterna. El trámite procesal realizado por el departamento autonómico activa el mecanismo para presentar ante el Tribunal Supremo un recurso de casación contra el citado fallo, aunque la Generalitat ha asegurado que no seguirá con su tramitación.

El pasado junio, el TSJ aceptaba parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Paterna contra el PORN del Turia, dejando fuera del ámbito de protección Les Moles, Hondo, Rabosar, Pisadors y Cova de la Mel. En aquella sentencia, el tribunal valenciano argumentaba, entre otras cuestiones, que «estimamos que no se ha acreditado la continuidad de la infraestructura verde dado que se ve totalmente interrumpida por las áreas urbanas o las infraestructuras existentes. Tampoco la capacidad del ámbito de conectarse o servir de conexión entre otros ámbitos o espacios naturales es limitada y se ve totalmente interrumpida por las áreas urbanas o las infraestructuras existentes y futuras, y donde se ve el suelo rodeado de las urbanizaciones y desconectado con el Río Turia».

A principios de la pasada semana, y tras conocerse una segunda sentencia sobre el PORN, en esta ocasión a favor de la empresa Intu Mediterrani, la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, anunciaba que, atendiendo al criterio de la Abogacía de la Generalitat, no presentaría recurso a dichas sentencias. Así, explicaba que su intención era iniciar desde cero el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Turia, pero «desde el diálogo y contar con el consenso de todos los actores implicados, como los ayuntamientos y conservacionistas». Además, añadía que «hay que desjudicializar este proceso y tendemos la mano a todos».

Paterna recibe notificación del recurso

En cambio, esta misma semana el Ayuntamiento de Paterna, como parte del proceso, recibía la notificación de que la Abogacía de la Generalitat había remitido a la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, un documento, bajo el epígrafe ‘preparación casación estatal’. El escrito no es un recurso como tal, sino que el departamento legal de la Generalitat expone ante el TSJ su disconformidad con la sentencia de junio sobre el PORN, argumentando su rechazo pero sin entrar en fundamentos de derecho. La comunicación suplica a la sala que tenga por presentado el escrito con el objetivo de elevar, en el momento que se le requiera, un recurso de casación ante el Supremo.

Entonces, ¿quién decidió seguir litigando por el PORN si la consellera Pradas dijo que enterraban la batalla judicial? El govern del Botànic, afirman fuentes oficiales de la Generalitat, y más concretamente, desde el departamento de MedioAmbiente que hasta hace un par de meses lideraba Isaura Navarro. Según ha podido saber este diario, durante su interinidad en funciones, el Consell progresista encargó a la Abogacía de la Generalitat que iniciara, para cumplir con los plazos legales, el proceso judicial con el objetivo de recurrir la sentencia ante el Supremo.

El trámite judicial ha seguido su curso, paralelo al cambio de Generalitat, y siete días después que el Consell anunciara que no recurriría, Paterna recibía esta semana la notificación del procedimiento abierto en el TSJ. El ayuntamiento paternero deberá remitir toda su documentación al tribunal valenciano, que con el resto del expediente, será enviado al Tribunal Supremo, que tras estudiar el caso deberá requerir a la Generalitat que presente el recurso de casación anunciado por la Abogacía.

El Consell desoyó a la Abogacía

Y es precisamente este último paso el que la conselleria de Salomé Pradas desistirá ejecutar. Así lo aseguran desde su departamento, que admiten que se mantiene el escrito presentado el pasado agosto ante el TSJ para estudiar todo el expediente y para disponer del derecho al recurso de casación, pero con la firme intención de no presentarlo. Y no lo harán, explican, atendiendo al criterio de la propia Abogacía que, revelan, no consideraba viable jurídicamente apelar ante la última instancia judicial. En este sentido, las mismas fuentes contraponen que el Botànic sí decidió activar el mecanismo para recurrir ante el Supremo en contra de la opinión de la Abogacía. Por tanto, desde la Conselleria de Medio Ambiente reiteran que no formalizarán el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, «ya que la propia Abogacía así lo aconsejaba inicialmente».

El fallo «prima» a Paterna

En cuanto al escrito presentando por la Abogacía ante el TSJ, el órgano de la Generalitat considera que la sentencia del pasado junio a favor de Paterna es «contraria al ordenamiento jurídico» al infringir varios artículos de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental. Así, expone que dichos preceptos «regulan un procedimiento para la declaración ambiental estratégica que viene integrado en diferentes fases (...), pero el fallo «entiende que la inclusión de una determinada superficie tras el período de información pública supone la necesidad de empezar de nuevo con la tramitación del PORN».

Además, entre sus tesis, la Abogacía discrepa que el fallo del TSJ fundamente su decisión «atendiendo al futuro desarrollo de las infraestructuras del término municipal de Paterna, cuestión que no puede ser considerada en orden a la determinación del PORN, que debe efectuarse atendiendo a los criterios medioambientales y técnicos anteriormente mencionados».