La coalición formada por Compromís, Podem y Esquerra Unida de Torrent ha denunciado la aprobación del pago de una indemnización de 171.219 euros a la empresa privada Nesga Getión S.L al hacerse sin pasar por los controles oportunos. Según ha explicado el portavoz de la coalición, Xavi Martí, este gasto debería haberse validado por la Comisión de Seguimiento de las Instalaciones del Parc Central ya que este requisito es necesario para su aprobación.

En el Pleno ordinario de septiembre, el Ayuntamiento de Torrent aprobó el pago de esta indemnización a la empresa concesionaria de las instalaciones deportivas del Parc Central. Los grupos municipales de PP, VOX y PSOE votaron a favor mientras que el grupo Compromís-Podem-EU votaron en contra ya que no se estaban cumpliendo los protocolos establecidos.

El expediente presentado a votación por el actual gobierno municipal de PP-Vox fue instruido inicialmente por el anterior gobierno municipal de PSOE-Cs el día 5 de junio de 2023, es decir, una semana después de las elecciones municipales del 27 de mayo pasado. La documentación incluye el informe de una empresa privada, la consultora AGES, con un coste de 9.196€, que justificó el reequilibrio financiero en favor de la concesionaria por cantidades a pagar por encima del contrato original, que correspondían al ejercicio de 2022.

Validación de los órganos de control

Martí, explicó en el Pleno municipal que este gasto debería de haberse validado por el órgano de control y seguimiento municipal conformado por los grupos municipales más un representante de la empresa concesionaria ya que no puede aprobarse sin que previamente sea estudiada y tenga la luz verde, por parte de la Comisión de Seguimiento. Este requisito previo a su aprobación también aparece reflejado en el informe que la Oficina Presupuestaria Municipal emitió como consecuencia de la tramitación del expediente afectado.

Según explica el portavoz, estos pasos no se pueden omitir porque si no el órgano encargado no se sabe por qué concepto está pagando ese dinero. Así, Martí explica que en este caso el ayuntamiento ha aceptado pagar todo el dinero que le reclama la empresa sin que ningún órgano de control municipal haya valorado si la cantidad reclamada es justa o no. En este sentido, solo existe un informe de otra empresa privada que valida las pretensiones de la concesionaria.

Respuestas fuera de plazo

El portavoz de los ecovalencianistas también se quejó sobre el trato dado a los grupos municipales a la hora de poder presentar las enmiendas oportunas. El de Compromís relató que el expediente se notificó el día 1 de agosto y se dieron 5 días de plazo para estudiar el expediente y poder presentar alegaciones. Desde su grupo, se realizó una petición de información, en la que se requería especialmente el contenido de ese informe elaborado para la consultora AGES, así como una motivación razonada sobre la urgencia de enviar el expediente en agosto, un mes donde no se celebran Plenos ni se convocan Comisiones, además que la mayoría del funcionariado está de vacaciones.

De hecho, según explican desde la coalición, la petición de información pedida por Martí fue contestada por el gobierno municipal el 5 de septiembre, es decir, 34 días después de ser solicitada y habiéndose expirado el plazo de presentación de enmiendas que finalizaba el día 8 de agosto, “con lo que y sin ese informe, nuestro grupo municipal no tenía manera de estudiar ni valorar si las pretensiones de la empresa concesionaria eran justas o no”, ha concluido.