La Policía Local localizó ayer en Llíria a Elizabeth, una de las dos yeguas robada de un refugio de Aldaia la pasada semana. El otro animal, Valkiria, ya fue encontrada el fin de semana.

Tal como publicó este diario, unos desconocidos asaltaron la madrugada del pasado miércoles una residencia canina de Aldaia y se llevaron dos yeguas, Valkiria y Elizabeth. Sus propietarios lanzaron un mensaje de sorroco para tratar de recuperar a los equinos, situación que finalmente se ha producido.

El pasado sábado Valkiria, una de las yeguas robadas el jueves en una residencia de animales en Aldaia, fue recuperada por la asociación que cuidaba de ella. La Asociación la Granja de Izhan, que rescata y cuida a estos animales, anunció el viernes la recuperación de Valkiria, en un campo de Cheste. Una mujer dio el aviso a la asociación al verlas desde el tren de la línea C3 a su paso por la localidad. Desde la ventanilla vio a dos caballos en un campo de naranjos, sobre las 6 de la tarde. Cuando llegó a casa buscó la información de esta asociación, dio el aviso y los voluntarios se desplazaron hasta el lugar sobre las 9 de la noche, cuando encontraron solo a Valkiria, pero no a Elisabeth.

Final feliz

El martes, la Policía Local de Llíria dio aviso de que se había localizado a Elizabeth vagando por la carretera que une alcublas con la localidad edetaba. Una cuadra del municipio se hizo cargo durante la noche del animal.. “Le han cortado la crin…. No entendemos cuál es el fin ¿El no reconocerla??? La yegua lleva chip!!!!”, lamentaban desde la Granja de Izhan. “Lo importante es que esta pesadilla ya ha acabado, y Elizabeth por fin está a salvo y ha vuelto con nuestro compi Edu y su familia”.