Federico Fuentes necesita seguir con sus ejercicios en la piscina de Aldaia para no quedar postrado en la cama. Se lo recomendó su neurocirujano tras sucesivas operaciones y lo cuenta con preocupación su mujer Aurora: "Estos ejercicios de rehabilitación son su última oportunidad, pero el fisio que está llevando a Federico nos dijo en la sesión del pasado jueves que ya no va a poder seguir con él", lamenta Aurora. "Justo ahora, que había hecho tantos avances. Si le quitan el fisio se quedará encamado toda la vida".

El historial clínico de Federico ha visto diferentes fases. Todas malas. Hace unos 17 años le encontraron un tumor en la médula que se alimentaba de este tejido. Necesitaron dos intervenciones para poder eliminarlo, pero el cáncer volvió a reproducirse y los médicos le operaron otras dos veces. En la segunda le quitaron el tumor, sin embargo Federico quedó parapléjico.

"No podía respirar ni tragar. Poco a poco con sus esfuerzos y los míos empezó a mover la mano, luego a andar y a respirar. Fue recuperándose muy lentamente en un proceso de años. Como el tumor se alimentaba de su médula esta fue desviándose y los cirujanos tuvieron que recolocársela. Y le colocaron unos tornillos que su cuerpo ha expulsado", narra Aurora sobre el vía crucis de su marido, que en los últimos meses empieza a encontrar algo de paz.

Concretamente desde que en octubre de 2022, siguiendo el consejo de su cirujano, se puso en manos del monitor de la piscina municipal de Aldaia para trabajar en un programa de rehabilitación de dos sesiones semanales. "La gente nos habló muy bien del fisio, es italiano y aplica técnicas de su país. Y a mi marido se le ha notado un montón. Poco a poco ha podido levantarse de la cama y aguantarse bien en la silla de ruedas. Antes era imposible", recuerda Aurora.

Los avances de este aldaiense de 74 años ante su discapacidad de grado 3 son motivo de orgullo del propio afectado, su mujer -"soy su sombra porque le conviene a él y me conviene a mí"- y también del monitor, que ha continuado con la terapia durante sus vacaciones del servicio municipal. En agosto y septiembre ha acompañado a Federico a la piscina y se ha metido con él sin más obligación que la autoimpuesta.

"Su monitor vio que la progresión estaba siendo brutal y no quiso parar. Han estado entrando en la piscina como si fueran colegas. El monitor lo ha hecho por su cuenta y nos ha cobrado muy poco porque somos pensionistas y no nos daba para más. Gracias a su ayuda Federico ha ganado musculatura en abdominales y lumbares, anda en la piscina y se sostiene en su silla de ruedas. La semana pasada fue la primera vez en mucho tiempo que pudo dar una vuelta por Aldaia. Parece una tontería, pero para nosotros se abre un mundo nuevo. Lo vi tan contento", relata Asunción, e insiste: «No puede perder a su monitor».

Pero desde el Ayuntamiento aseguran que el recambio en el puesto de trabajo es inevitable. La ley de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana delimita qué requisitos debe cumplir la persona que presta este servicio y, según indican en el consistorio, el monitor de Federico más otros 14 usuarios no cuenta con la titulación exigida. "En cada proceso de selección se piden unos requisitos y él no ha presentado la documentación. Se reubicará en otro servicio por determinar del área de deporte", señalan.

La misma actividad en otros términos

Las mismas fuentes aseguran que la actividad física en la piscina municipal se va seguir prestando pero dejando claro, tal como exige la normativa, que no guarda ninguna relación con un diagnóstico o un tratamiento médico. "La ley nos obliga a ser muy precisos en esto. No puedes llevar a la gente a engaño. El servicio debe estar relacionado con la actividad deportiva, no con el ámbito sanitario", subrayan.

En este sentido, el consistorio de Aldaia ha abierto un proceso de selección para incorporar a un preparador físico que continúe con la labor en la piscina, algo que intentarán que no se demore más allá de octubre. "Cuando se incorpore esta persona y cite a todos los usuarios se les explicará cuál es la situación del servicio adaptado a la nueva ley". Pero el servicio y la explicación llegan tarde para Federico y su mujer Aurora: «No puede ser que empiecen a informar después de denunciar esta situación en redes sociales. Y tampoco podemos esperar a que contraten a esa otra persona, porque dejar la rehabilitación una semana supone retroceder muchos meses. Me han pedido paciencia, pero no podemos tenerla. No ahora", cierra Aurora.