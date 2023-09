El festival Miradors de l’Horta, organizado por Turisme Carraixet, ha presentado su cuarta edición en el marco de la València Disseny Week que promueve la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV). En concreto, profesionales de todos los equipos creativos que participan este año se han reunido en Las Naves para avanzar algunos detalles de las instalaciones efímeras que “plantarán” en la huerta valenciana desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre.

Este es el caso del colectivo Makea tu vida; TheRevolution junto a Manolo García; el tándem creativo Reyes Pe y Ricardo Ruíz; SAWU studio; así como Democracia con la escenógrafa Blanca Añón; y, por último, Arqueha junto a Miguel Arraiz. Estos últimos serán los encargados del Ágora del festival, que se ubicará en la Casa dels Artillers, un espacio recién adquirido por el Ayuntamiento de Foios.

“Este año hemos concebido el Ágora como el ‘Museo Miradors’, que servirá como una base para complementar el resto de obras. La idea es presentar los productos de l’Horta como objetos expositivos. De hecho, habrá tres exposiciones temporales: una sobre el plástico, otra sobre los productos que las grandes cadenas de producción no admiten porque no cumplen con estándares estéticos y una tercera sobre los productos que no son kilómetro cero”, ha avanzado Miguel Arraiz.

Por otra parte, como en ediciones anteriores, también se ha involucrado a alumnado de la Universitat Politècnica de València y de la Universidad CEU Cardenal Herrera. A todo ello se sumará, asimismo, la propuesta de SUC Estudi Creatiu, Lluís Penyafort y Vicent Adell, quienes se han unido para diseñar una actividad dirigida a público infantil y familiar que combina diseño, agricultura y cocina. “Este festival es una oportunidad para poner la mirada en l’Horta como un ejemplo de desarrollo no sólo en el ámbito local, sino también para Europa”, ha concluido Francesc Javier Puchol Ruíz, nuevo presidente de la Mancomunitat del Carraixet.

De nuevo, el criterio de selección de todas las instalaciones efímeras se ha regido no solo por su calidad, originalidad y creatividad, sino también por la inclusión de los valores de l’Horta y por una garantía de sostenibilidad (uso de materiales, reciclaje o procedencia de los mismos) de principio a fin, teniendo en cuenta que los trabajos puedan ser reutilizados cuando termine el festival.

La cuarta edición de este festival se celebrará bajo el lema “Con los pies en la tierra”, ya que el objetivo de este año es encontrar modelos de aprovechamiento y conservación de la huerta periurbana que visibilicen el papel de agricultores/as, que pongan en valor sus productos de kilómetro 0, que refuercen su importancia y presencia en la gastronomía, así como que consolide su influencia en la cultura valenciana y la historia local.

Sobre Miradors de l'Horta"

Miradors de l’horta es el único festival en España con sus características, es decir, combinando agricultura con diseño, cultura, turismo y gastronomía. La primera edición tuvo lugar en septiembre de 2019, mientras que la segunda se celebró en octubre de 2021 y la tercera, el pasado otoño de 2022.

En total, más de 11.000 personas visitaron las obras in situ que el festival instaló en pleno corazón de la huerta que vertebra a la Mancomunitat del Carraixet, como también participaron en las actividades de su programación paralela, que siempre comprende charlas, talleres, visitas teatralizadas, exposiciones y actuaciones musicales.