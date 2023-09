Tras el anuncio de la Peña Taurina de Quart de Poblet de la cancelación de los festejos taurinos, previstos para celebrarse durante los próximos fines de semana, el ayuntamiento la localidad ha querido defenderse de las acusaciones vertidas por el colectivo festero encargado de la organización de los 'Bous al carrer'.

En un comunicado de prensa emitido ayer, los organizadores denunciaban la cancelación de los actos a pocas horas de dar comienzo debido a un "retraso en la autorización de vía pública por parte del Ayuntamiento". Sin embargo, fuentes municipales consultadas por este diario han asegurado que la causa se debe a un retraso en la autorización de la conselleria de Justicia e Interior, que es el departamento que tiene que dar luz verde a la celebración de este tipo de eventos.

Según han explicado, el departamento dirigido por Elisa Núñez debe remitir al consistorio el documento que autoriza definitivamente la celebración de Bous al Carrer, pero no fue hasta ayer cuando el consell les envió dicho documento. Asímismo, han aclarado que no se ha cancelado nada ya que "no se puede cancelar nada que no había sido aprobado", haciendo referencia a la necesidad de contar con el documento del ejecutivo autonómico para poder aprobar los festejos.

Niegan silencio administrativo

Respecto a las afirmaciones expuestas en el documento difundido por la peña taurina, donde se acusaba al consistorio de "negarse a emitir una respuesta formal y sin justificación" y en el que denunciaban "un prolongado silencio administrativo", las fuentes consultadas han querido desmentirlo asegurando que no ha transcurrido el tiempo necesario para que se den estos hechos.

Tal y como indica la propia Peña Taurina Quart de Poblet, "la solicitud se envió hace dos meses y medio, el 11 de julio". Sin embargo, las fuentes municipales consultadas aclaran que "para hablar de silencio administrativo tienen que haber pasado tres meses desde que se tramita la solicitud y este no ha sido el caso".

Asimismo, han asegurado que durante este verano la alcaldesa de la localidad, Cristina Mora, así como miembros del gobierno municipal han estado en contacto telefónico con miembros de la peña para abordar la celebración de los Bous al Carrrer.