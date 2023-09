¿Qué legado le han dejado Llorens Rodado y Marisa Almodóvar como expresidentes de la Mancomunitat del Carraixet?

A mí fue Llorens quien me puso en contacto con la Mancomunitat. Él tenía mucho interés en el turismo, porque es un área muy importante para nuestra zona y hace unos años no tenía demasiada visibilidad. En ese sentido mi labor será continuista. La Mancomunitat está apoyada en dos grandes áreas, el turismo y los servicios sociales, que es uno de nuestros puntos fuertes.

¿Es el servicio mancomunado con más demanda?

Exacto. Cada vez hay más demanda de esto, de modo que el objetivo es reforzar esta área con más personal y nuevos programas. La población está envejecida y hay mucha gente sola en esta sociedad, algo que debemos abordar desde nuestras competencias. Y a mí personalmente también me interesa el tema de la salud mental. Me gustaría que la Mancomunitat pueda ofrecer soluciones en este ámbito.

Respecto al turismo el último movimiento es que Meliana ha decidio salirse de la marca Turisme Carraixet

Yo estoy un poco disgustado con esa noticia, porque Meliana es un pueblo fundamental para nuestro proyecto turístico. En Levante-EMV ya se explicó que ellos apuestan más por su propia marca, pero yo no soy partidario de los proyectos individuales. Seguramente Meliana sea el mejor escaparate que podemos enseñar: tienen un pequeño comercio muy asentado, su gastronomía, su huerta, el Palauet de Nolla… Conversaremos con ellos para intentar arreglarlo y que vuelvan con nosotros.

Ha hablado de la huerta, que atraviesa recurrentes problemas de rentabilidad. ¿Cómo pueden preservarla desde la Mancomunitat?

Siempre me llama la atención que quien más defiende la huerta es gente que no es hija de agricultores. Yo sí lo soy, y recuerdo que el agricultor mataba por un palmo de tierra. Aquello era su medio de vida y una gran herencia para la familia. Todo eso se ha ido perdiendo pero creo que aún estamos a tiempo de salvar algunas cosas. Desde nuestra posición lo que podemos hacer es fomentar el consumo de proximidad y complementar las políticas de la Generalitat y la Diputación. También canalizar sus ayudas. El principal problema es que el agricultor no puede vivir de la tierra, y eso debe cambiar.

Su agrupación lleva el nombre de un barranco. Quería preguntarle por el riesgo de inundaciones en un contexto de precipitaciones cada vez más torrenciales.

Desde que se canalizó el barranco desde Alboraia hasta Meliana no existe ese riesgo. Recuerdo que cuando estaban haciendo las obras preguntamos a los ingenieros y estos nos dijeron que el barranco está preparado para soportar cinco veces la riada del 57. O sea, que nadie se preocupe porque esto no se va a inundar, y además el barranco se mantiene bastante cuidado. Lo que sí tenemos que mirar y en alguna ocasión se ha hablado de mancomunarlo es un servicio de vigilancia para evitar vertidos ilegales.

También tienen mancomunado un servicio de préstamo de bicicletas, ¿qué tal funciona?

Funciona muy bien. Nosotros hemos hecho la vía ciclopeatonal de Vinalesa a Alfara que falta pintar y tenemos también un camino de huerta que nos conecta con Foios y que la gente utiliza mucho, aunque aún tenemos que iluminarlo.

Y en términos generales, ¿qué otros proyectos quieren abordar en esta legislatura?

La idea es reforzar los servicios sociales, en términos administrativos estamos con el personal de hace muchos años y necesitamos ampliar porque hemos crecido. Y además tenemos sobre la mesa el tema de los residuos; ahora que Emilio Belencoso –alcalde de Almàssera– es el nuevo presidente del EMTRE podemos aprovechar para revisar esa competencia.

El servicio de recogida de residuos ha sido un quebradero de cabeza en los últimos meses para los pueblos mancomunados en l’Horta Nord. ¿Ustedes han tenido el mismo problema?

No, el servicio con nosotros está funcionando correctamente. Aún quedan como unos tres años de contrato y siempre se pueden mejorar algunas cosas, pero lo importante ahora es ir mirando el próximo contrato para potenciar la recogida selectiva de los residuos. No podemos dormirnos en este tema.

¿En la Mancomunitat del Carraixet están pudiendo captar fondos europeos?

Es algo que nosotros no hemos hecho. No estamos recibiendo proyectos. Siempre que podamos optar lo haremos, pero el tema es que no sabemos hasta cuándo durarán esos proyectos. Todo esto sería más fácil si fuéramos de la mano con la Mancomunitat de l’Horta. Fusionarnos con ellos. Es un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones y deberíamos retomar.

¿Usted apuesta por esa fusión?

Lo abordaremos en esta legislatura, pero sí, apuesto por ello. Cuantos más municipios nos juntemos, mejor. Al final en estas cosas a todos nos unen las mismas necesidades, y la fusión no sería sencilla, pero sería buena. Tenemos que sentarnos para mirar pros y contras.