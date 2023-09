Miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública creadas por asociaciones y representaes vecinales se reunieron este miércoles con la recién nombrada Comisionada en este Departamento de Salud, Beatriz Gómez, para tratar la reversión y las carencias en los servicios sanitarios que viene prestando la empresa concesionaria en todos los centros médicos del Departamento.

El primer tema a tratar, teniendo en cuenta la cadena humana realizada el pasado martes, fue la reversión del Hospital de Manises. "La comisionada nos afirmó con rotundidad que la conselleria de Sanidad sigue trabajando en la reversión tal y como se acordó en la etapa anterior y no hay nada que indique lo contrario", explican.

Del mismo modo, le preguntaron a la nueva responsbale en qué han invertido la concesionaria los 80 millones para la atención primaria y especializada a los que le obligaba el Pliego de Cláusulas Administrativas-. "Le recordamos que en este pliego, en la cláusula veinticinco dice: "que finalizado el plazo de la concesión del servicio éste revertirá en la Administración" y le recordamos que en la auditoría realizada por el Sindic de Comptes decía "en el caso de la concesión administrativa del Departamento de Salud de Manises no hay cláusulas que definan aspectos como los indicadores específicos de calidad, el plan de evaluación de los mismos o el régimen de penalizaciones en el supuesto de no cumplir los indicadores establecidos y por tanto no podemos saber si cumplen con sus obligaciones y qué penalizaciones se le podrían aplicar"

Beatriz Gómez se comprometió a trasladar esta petición a la conselleria. La nueva comisionada stá visitando los Centros Médicos del Departamento de Salud de Manises, que acapara catorce municipios, cuatro de ellos de l'Horta- Manises, Quart, Aldaia y Mislata- para conocer los problemas que existen y en ese sentido, desde de la plataforma les informaron de algunosde lso porblemas que se arrastran por la actual concesionaria.

Traslado de las deficiencias en l'Horta

"Entre ellos las reformas que necesita el centro de salud de Quart, la falta de médicos en el centro médico auxiliar del barrio del Carmen de Manises, los problemas de desplazamiento de los municipios alejados del Hospital de Manises y centro de especialidades de Aldaia por la inexistencia de un medio de transporte público, la falta de personal sanitario y facultativo en todo el departamento o la irresponsabilidad de haber comenzado las obras del nuevo centro de salud en Ribarroja estando presupuestado en los Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana del ejercicio 2021" , apuntaron, además de instalre a realizar "las gestiones necesarias para adquirir e instalar un Ecógrafo en todos los Centros de Salud del Departamento tal y como anunció la Consellería de Sanitat".

Ambas partes se comprometieron a mantener reuniones de forma periódica con el objetivo de ponerse al corriente de aquellos problemas que se creen en los centros médicos y "acabamos manifestándole que vamos a seguir luchando junto con nuestras vecinas y vecinos de los pueblos del departamento para conseguir una sanidad pública de calidad en este Departamento de Salud".