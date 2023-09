El Ayuntamiento de Silla ha otorgado el Porrot de Honor de les Lletres Valencianes 2023 al escritor Carles Cano Peiró por su trayectoria, indiscutible, en la escritura valenciana. Así lo decidió el pleno del ayuntamiento, quien aprobó la propuesta de la Concejalía de Cultura y Fiestas , que también incluye otorgar el Porrot de Honor a la Actividad Cultural 2023 al arqueólogo Llorenç Alapont Martín, el de la Actividad Deportiva al ciclista Iker Bonillo Martín y el de Actividad Cívica 2023 para el Conservatorio Profesional de Música de Silla.

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de todos los partidos políticos excepto Vox, que se abstuvo al no apoyar el premio a Carles Cano por "ser licenciado en filología catalana y estar implicado en medios catalanes", según su concejal Raúl Rubert. Un argumento que fue reprobado por la concejala de Compromís-Els Verds, Raquel Sánchez, quien le recordó que Carles Cano tiene escritos "más de 60 libros en valenciano y traducidos en once lenguas". Además de recibir premios por su promoción de la lengua valenciana en sus libros como el Samaruc, el Carmesina "o incluso el Babalá, de la extinguida Canal 9, un medio valenciano". Sánchez acabó con una recomendación: "Ante el voto en contra de partidos que no estiman nuestra lengua, como quedó patente en el Congreso de los Diputados, recomendamos que lean a Carles Cano en valenciano, castellano o cualquier lengua en la que están traducidos sus libros", recordando el abandono de Vox del pleno del Congreso de los Diputados cuando se aprobó el uso de las lenguas cooficiales.

Una defensa que fue apoyada también por el PSPV, quien recriminó al concejal de Vox que se "quedase sólo con que está licenciado en filología catalana" y no en todos sus méritos. La abstención de Vox no impedirá que Carles Cano sea el protagonista el próximo 17 de noviembre de la gala de entrega de los Premios Porrots d'Honor 2023 de Silla.

Licenciado en Filología Catalana, ha ejercido la docencia en institutos durante más de veinte años. Su trayectoria como escritor de obras destinadas a niños y jóvenes empieza a primeros de los años 80 del siglo XX. Con "Aventures de Potaconill", quedó finalista del premio Enric Valor en 1981. Desde entonces, el autor ya no cesa en su trabajo de creación literaria. A lo largo de su trayectoria, Carles Cano ha sido galardonado con varios premios, entre los cuales hay que mencionar el premio Lazarillo de 1994 por la obra de teatro "T’he enxampat Caputxeta!", una obra ampliamente representada en todo el territorio español. Esta misma obra y "En què es diferencien el Blanc i el Negre""fueron seleccionadas para los premios White Raven por la Biblioteca de la Juventud de Múnich en 1996. En 2007 ganó el premio del Hospital San Juan de Dios con "Per un botó", y en 2012 el premio Carmesí por "Set Blancaneus i un nan", premio Samaruc 2013. En 2022 recibió el premio Fundación Bromera al Fomento de la Lectura.

El experto en Pompeya

En cuanto al Porrot de Honor a la Actividad Cultural 2023, este año el Ayuntamiento de Silla lo otorga a Llorenç Alapont Martín (1977) por su trayectoria dentro de su profesión de arqueólogo y antropólogo y las aportaciones que ha hecho a la cultura y patrimonio de nuestro pueblo. Actualmente es codirector de proyecto de investigación sobre la arqueología de la muerte a Pompeya, a las necrópolis de Puerta Nola y Puerta Sarno donde ha consolidado su prestigio internacional gracias al descubrimiento único e importantísimo de la tumba de Marco Venerio Secundio. Es codirector del proyecto de bioarqueología Roma, Necrópolis de Vía Ostiensis.

En nuestro territorio ha dirigido cerca de 60 intervenciones arqueológicas en las tres provincias: València, Castelló y Alicante, entre las cuales destaca la dirección del estudio antropológico de la excavación de las necrópolis de la Limosna de València.

Durante los últimos años también ha sido el coordinador de la exhumación, documentación e identificación de las víctimas de la represión franquista localizadas a los cementerios de Paterna, Castelló y Alicante.

Campeón de España en pista

El Porrot de Honor a la Actividad Deportiva 2023 este año será para Iker Bonillo Martín (2003) por su trayectoria profesional dentro del mundo del ciclismo. Iker Bonillo Martín es un joven ciclista profesional del equipo italiano Green Projet Bardiani Faizane, actualmente el mejor equipo italiano de la categoría profesional continental.

Es el actual campeón de España profesional de Madison. Además tiene ocho títulos nacionales en diferentes modalidades (velocidad, 500 metros, persecución individual, persecución olímpica) y tres platas y cuatro bronces en los nacionales.

Más de 1.300 alumnos por el conservatorio

Y finalmente, el Porrot de Honor a la Actividad Cívica 2023 es para el Conservatorio Profesional de Música de Silla (1993) por su trayectoria profesional y musical en la enseñanza a futuros músicos.

Celebramos este año el 30 cumpleaños del Conservatorio Profesional de Música de Silla. Fue en 1993 cuando unos profesores y profesoras, arraigados a la Agrupación Musical la Lírica de Silla, crearon una cooperativa que tuvo un plazo de año y medio hasta la tramitación definitiva de conservatorio municipal. Después de muchas reuniones del equipo de gobierno del momento, encabezado por el alcalde Francesc Baixauli Mena y el regidor de Cultura y Educación Eliseu Frigols, junto con la directiva de La Lírica y los miembros de la cooperativa, llegaron a acuerdos que se consolidaron en la resolución del 24 de julio de 1995 con el convenio entre la Generalitat Valenciana (Consellería de Educación y Ciencia) y el Ayuntamiento de Silla con la creación de Conservatorio Elemental de Música de titularidad municipal.

En estos treinta años del Conservatorio de Silla han pasado alrededor de 1.300 alumnos que han recibido una formación integral y reglada, con dos variantes: un gran número de alumnado con proyección profesional y otras con la finalización de los estudios obtenidos en los dos ciclos tanto de Enseñanzas Elementales como de Enseñanzas Profesionales.

Hay que destacar el gran trabajo social y profesional dentro de música que el Conservatorio está realizando y, por eso, queremos premiar su implicación tanto en la ciudad de Silla, con los conciertos regulares que van programando durante todo el año mostrando el gran trabajo que están realizando, como con la preparación del alumnado, profesionales de la música que hacen de esta su futura profesión.