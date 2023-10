Compromís Paiporta votó en contra de la compatibilidad laboral que solicitó la portavoz del PP, Chelo Lisarde,y que fue aprobada con el voto a favor del resto de grupos políticos, PSPV y Vox. Desde la formación valencianista se oponen a que la popular pueda seguir trabajando como abogada al considerar que es incompatible con la dedicación exclusiva que acordó con el gobierno cuando se produjo la distribución de retribuciones. La posición contraria de Compromís se fundamenta en que una persona que recibe 3.000 euros al mes de dinero público por dedicarse en exclusiva a su labor de oposición "no puede trabajar fuera del ayuntamiento". Además, “la petición elevada a pleno por Lisarde no estaba fundamentada, no explicaba a qué tareas se dedicará fuera del ayuntamiento, en qué horarios, si entrará en conflicto con asuntos municipales y, por tanto, no contaba con las garantías suficientes para salir adelante”, ha explicado el portavoz de Compromís por Paiporta, Pep Val, quien ha avanzado que enviará total a documentación a la Agencia Valenciana Antifraude ante un claro caso de “compra de voluntades”., al considerar que el PSPV se garantizó el apoyo de PP y Vox con la asignación de liberaciones.

Lisarde: "Mi partido no está en venta" La portavoz Chelo Lisarde, por su parte, afirma que "ellos pretenden que fije un horario y unas retribuciones fija y siendo autónoma es imposible. Pero siempre mi trabajo en el ayuntamiento va a ser prioritario y ley me permite tener un trabajo de forma residual como es el caso". Para la popular, el único objetivo de llevar esta propuesta a Antifraude "es tener protagonismo en los medios" y recuerda que en 2015 ya se lo hicieron a Vicente Ibor, ex portavoz popular, "pero la denuncia se archivó y ellos no informaron de nada". Lisarde recuerda a Pep Val, "que mi grupo no está en venta, lo que hay es muchas conversaciones con el PSPV y votaremos a favor de lo que estemos de acuerdo y al contrario". "La técnica y la secretaria certifican la legalidad" El PSPV, por su parte, que gobierna en minoría, también quiso destacar que a Compromís "se le ofreció una liberación y media como al resto de grupos pero no la aceptaron porque a Pep Val le venía mejor seguir cobrando su pensión y sumar las asistencias a plenos y a comisiones y a la Emshi, de la que es portavoz con el apoyo del gobierno" , señala Vicent Císcar. Del mismo modo, recuerda que el gobierno socialista "se ha bajado el sueldo un 17%, cobrando 70.000 euros anuales, ya que una de las condiciones del PP era reducir el gasto total de retribuciones y compensar por igual al resto de grupos, y eso hemos hecho". Císcar recordó a Val que con los primeros que intentó negociar un gobierno fue con Compromís, "pero tenían unas pretensiones que no respondían al apoyo de los ciudadanos y siguen sin asumir los resultados electorales". En cuanto a la compatibilidad de Chelo Lisarde, el PSPV se muestra tranquilo con la denuncia a Antifraude, "porque tenemos un informe de la técnica de personal, visado por la Secretaria, diciendo que legalmente se puede hacer".