La Federación de Asociaciones Vecinales de Paterna (FAVEPA), tras la sentencia que deja a les Moles fuera del Parque Natural del Túria, ha pedido al nuevo Consell que "no permita la destrucción del paraje natural" y busque la "fórmula más adecuada para su protección. Un espacio natural que usan miles de vecinos y vecinas de toda la comarca para hacer deporte, pasear a sus mascotas o como circuito biosaludable, no puede morir sepultado bajo el cemento por los delirios megalómanos de un munícipe”.

Favepa sospecha que detrás del recurso aprobado por el TSJ-CV, "se esconde la obsesión del alcalde por construir más en Paterna, ya sea un centro comercial o más viviendas. Esta actitud choca a la entidad vecinal, ya que hasta el día de hoy se ha mostrado incapaz de gestionar los distintos barrios existentes en los que encontramos problemas de limpieza, calles en mal estado, aceras no accesibles, vertederos ilegales fuera de control, problemas de movilidad, etc". Para la entidad vecinal, el modelo de Sagredo "profundiza en la desarticulación de Paterna, dificultando la comunicación entre barrios y, más en concreto, la movilidad del barrio de Lloma Llarga -Valterna que acabaría encerrado entre viales y más urbanizaciones que dificultarían aún más su conexión con Valencia. Además convertiría a Paterna en una isla al no contar con la zona de amortiguación térmica que suponen les Moles".

Para los vecinos de Paterna, con el recurso aprobado por el TSJ, el ayuntamiento de Paterna "pretende destruir el único espacio natural de uso público del que disponen los barrios del casco urbano de Paterna, Terramelar, Lloma Llarga y Mas del Rosari. Un pulmón verde pegado al núcleo urbano donde disfrutan los vecinos y vecinas paseando perros, yendo en bicicleta, haciendo ejercicio al aire libre o, simplemente, andando y recorriendo la zona. Caminar por un paraje natural, como Les Moles, aumenta nuestra resistencia y energía, mejora nuestros pulmones y es beneficioso para la salud emocional. También estimula la creatividad y ayuda a relajar el estrés” ha manifestado el portavoz de la Federación.

Patrimonio Natural

La federación vecinal recuerda que "no se puede pretender destruir el patrimonio natural y etnográfico de los paterneros y paterneras como el de les Moles, utilizando para ello, además, los recursos públicos que pagamos entre todas y todos. En Les Moles hay tejones, zorros, garduñas, ardillas, ginetas, chotacabras, petirrojos, abejarucos y una diversidad de flora protegida que no puede desaparecer por los caprichos de Sagredo". Isabelo Juárez, presidente de FAVEPA, manifiesta: “Lo que ahora se pueda destruir desde el ayuntamiento, resultará imposible renaturalizarlo a las próximas generaciones como ha pasado con tantos otros espacios naturales (sistema dunar de la costa, el Saler, la Albufera, barrancos, etc). Con estas políticas de destrucción del territorio, el ayuntamiento hipoteca el futuro de nuestros hijos y nietas”.