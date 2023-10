El enfrentamiento entre PSPV y Compromís de Paiporta que ya se evidenció en la última parte de la legislatura cuando compartían gobierno continúa ahora con los socialistas al mando de la alcaldía y los valencianistas en la oposición.

Si el regreso de los bous fue el objeto de enfrentamiento, ahora son las retribuciones y las liberaciones a los miembros del PP y Vox el centro de las amenazas dialécticas, que podrían hasta acabar en el juzgado. Si bien Compromís anunció que llevaría al gobierno socialista a Antifraude por la aprobación de la compatibilidad de la concejala del PP Chelo Lisarde que tiene dedicación exclusiva y por las retribuciones asignadas, lo que ellos han denominado por el "Pacte del Jornalet", ahora es el PSPV quien anuncia que llevará a Fiscalía a sus exsocios de gobierno por injurias y calumnias y en concreto por "el acoso al que están sometiendo a la alcaldesa socialista, Maribel Albalat, a la que ridiculizan contantemente en redes sociales utilizando imágenes y manipulándolas para lanzar injurias de todo tipo", señalan.

Según los socialistas, el último ataque insinúa una ilegalidad e incompatibilidad de funciones aprobada en pleno que es totalmente falsa y que no tiene ningún fundamento jurídico. "Anteriormente han publicado en sus redes sociales multitud de vídeos y textos hablando de supuestos pactos ilegítimos, compra de voluntades y hasta memes de la propia alcaldesa ridiculizándola. El grupo socialista no va a permitir que la oposición de Compromís se base en mentiras, injurias y acoso a la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat”, asegura el portavoz del Grupo socialista de Paiporta y primer teniente alcalde, Vicent Císcar. “Ahora han pasado al terreno de la amenaza con una supuesta denuncia a Antifraude que califican de ‘compra de voluntades’ que no vamos a dejar pasar”, asegura el portavoz socialista.

“A Compromís se le olvida mencionar que su grupo municipal también percibe remuneraciones igual que el resto de grupos de la oposición y que todas ellas están sujetas a la ley y a las prácticas legítimas y habituales de todos los ayuntamientos. O no conocen la ley o mienten, por lo se van a tomar las acciones legales pertinentes” , añade.

“Todo lo que se aprueba en el Pleno está sujeto a la ley, con un informe técnico y revisado y aprobado por la Secretaria del Ayuntamiento” explica el portavoz socialista, Vicent Císcar. “Estamos muy seguros de nuestra buena gestión y de la legitimidad que tenemos para gobernar en Paiporta sin tener que plegarnos a las amenazas ni coacciones de nadie”, concreta.

Retribuciones para todos

El PSPV-PSOE Paiporta quiere dejar claro que para conformar la organización del ayuntamiento, a todos los grupos municipales se les ofreció retribuciones acorde a su resultado electoral, "y Pep Val renunció a la de Compromís, porque le venía mejor seguir cobrando por asistencias, los plenos, a comisiones y al Emshi”, señala Vicent Císcar.

Como explica el portavoz del grupo socialista, decidieron por voluntad propia quedarse fuera del gobierno porque no conseguían los sueldos y puestos que querían, eran totalmente desproporcionadas respecto a los votos que habían recibido en las elecciones municipales. Se ofrecieron dos liberaciones y media pero no les pareció suficiente. Compromís ha pasado de 6 concejales a 3, mientras el PSPV-PSOE ha subido de 5 a 9 siendo la lista más votada.

"De ahí las injurias y las calumnias que están lanzando para intentar deslegitimizar un gobierno respaldado por los votos y que es transparente y ajustado a todas las exigencias de la ley. No se puede hacer oposición a cualquier precio. Vamos a denunciar cada injuria, cada mentira”, afirma Vicent Císcar.

"La alcaldesa no soporta las críticas"

Desde Compromís, aseguran que es "evidente que el equipo de gobierno del PSOE ha decidido pagar a una parte de la oposición con dinero del Ayuntamiento sin tener responsabilidades para no hacer nada". En este sentido, aseguran que Maribel Albalat "no soporta las críticas ni que nadie cuestione sus decisiones". La formación valencianista recuerda que agosto "negaban un pacto PSOE-PP y cada día que pasa nos informan que tienen acuerdos y están en permanente contacto".

Por tanto, Compromís reclama que "le digan claro a toda la ciudadanía de Paiporta y que expliquen el pacto. Las negociaciones con Compromís no se truncaron por las liberaciones sino porque Albalat no quería pactos programáticos ni vetar a la ultraderecha, solo pensaba en compra de voluntades y negociaba a tres bandas, manteniendo concesiones hechas al PP en el primer pleno de la legislatura". Compromís avanza que "continuaremos cumpliendo con nuestra tarea de oposición".