La desaparición de una perrita en Torrent el pasado 5 de octubre ha destrozado la vida Estefanía y su pareja, dueños de la mascota, que se encuentran desolados ante la pérdida y que están moviendo cielo y tierra para recuperar a la pequeña Lulú, un Shihtzu tricolor de siete años de edad. Además, están muy preocupados por el delicado estado de salud de la can, que está "muy malita y si no toma su medicación podría morirse".

El nivel de desesperación que están afrontando los afectados ha llegado a tal punto que han inundado la ciudad con carteles para pedir pistas sobre su paradero. Además, han ofrecido una recompensa para aquel que consiga traer a Lulú de vuelta a casa. De hecho, Estefanía asegura que "vamos a seguir poniendo carteles hasta que la tenga. Hemos puesto carteles desde Torrent hasta València".

Según ha explicado, todo ocurrió el pasado día 5 cuando estaban paseando por las calles de Torrent. "Hicimos el mismo recorrido que todos los días. Llevaba a la perrita suelta porque es muy tranquila y muy obediente y nunca sale corriendo. Al llegar al patio abrí la puerta y estaba a unos 3 metros, pero mientras revisaba el buzón me di cuenta de que no había entrado", explica. Al darse cuenta, Estefanía salió corriendo para ver dónde se había metido, "pero había desaparecido. Es imposible porque no corre tanto", cuenta la dueña de la mascota, que sospecha que alguien se llevara al can en un coche "porque es una calle con mucho tráfico".

Varios intentos de estafa

Según ha contado a este diario la propia dueña, desde que colgaron los carteles han sido víctimas de varios intentos de estafa. La primera vez fue apenas 24 horas después de la desaparición, cuando recibieron la llamada de una persona que aseguraba tener a Lulú y que intentó extorsionarles, prometiendo devolvérsela a cambio de 500 euros. La pareja accedió a la propuesta y quedaron en una gasolinera de Torrent, pero al sospechar que pudiera tratarse de un chantaje decidieron avisar a la Policía, que les acompañó hasta el punto de encuentro para certificar que les estaban engañando.

No ha sido la única vez, ya que días después Estefanía recibió otra llamada, esta vez de una persona que decía ser vecina de Peñíscola. "Me llamó y me dijo que sabía cómo me sentía, que tenía una perrita igual y que también se la habían robado. Luego empezó a decirme que le habían intentado vender por 100 euros a una perrita que encajaba en la descripción de Lulú, pero que como no tenía dinero no pudo comprarla", relata.

"Al ver todo lo que me decía me lo creí y le dije que le hacía yo un Bizum del dinero y que la comprara e iba a recogerla, pero tras hacerle el pago esta persona desapareció y ya no he vuelto a saber nada de él", cuenta Estefanía, que se muestra cansada de los constantes intentos de estafa que está recibiendo "de personas con ningún tipo de empatía ni de corazón".

Muestras de cariño

Sin embargo, también señala la cantidad de muestras de apoyo y de cariño que está recibiendo "de muchas personas". "Me escribe mucha gente por WhatsApp para preguntarme. Me mandan fotos y me preguntan si es o no. También están compartiendo mucho por redes sociales. Me quedo con esas muestras de apoyo y no con los insensibles que están intentando hacer negocio de mi desgracia", apunta.

Estefanía no pierde la esperanza y va a continuar removiendo cielo y tierra hasta que aparezca Lulú. Sin embargo, ha tomado algunas precauciones para evitar los engaños siguiendo las recomendaciones de la Policía, que le aconsejó eliminar todos los datos personales para evitar que puedan tener información sobre ella o su situación económica.

Además, insiste en recompensar a quién pueda ayudarle a recuperar a su mascota, a la que "quiero como a un hijo porque es parte de mi familia". Además, aclaran que "la perrita está esterilizada, por lo que si alguien la tiene para intentar hacer negocio no va a poder utilizarla para criar".