Tensión en el desahucio en una finca de Sedaví cuando la propietaria, una madre soltera de dos menores, ha amenazado incluso con tirarse por el balcón al no darle el aplazamiento de tres días que pedía para recoger todos sus enseres.

Elisa vivía de forma ilegal en una casa propiedad de un fondo buitre, Divarian, desde hace tres años, al no poder costear el alquiler que pagaba en Alfafar, ya que no tiene ninguna fuente de ingreso. Tras aplazarse hasta en dos ocasiones el desahucio, finalmente hoy se ha producido después de tener problemas con el informe de vulnerabilidad realizado por Servicios sociales, que el juez desestimó al no estar empadronada en Sedaví y seguía estándolo en Alfafar, según relata la desahuciada.

La presencia de miembros de la Coordinadora del Parque Alcosa y de la PAH (Plataforma de Ayuda a la Hipoteca), que se han concentrado desde las 11 horas, no han impedido la entrada de la Guardia Civil, quien ha llegado después de que la Policía Local no haya podido entrar al no abrirle la puerta. Pese a que se le ha pedido a la propiedad allí representada un aplazamiento de tres días para recoger los enseres, esta lo ha rechazado y la Guardia Civil, con ayuda del cerrajero que ha cambiado el bombín, ha entrado en la vivienda de Elisa.

Este ha sido el momento en el que la mujer se ha subido a la barandilla del balcón y ha gritado que se iba a tirar si no le dejaban recoger todos sus enseres. Finalmente, le han logrado convencer de que entrase a la vivienda y el consistorio le han dado como solución provisional guardar sus enseres en el almacén municipal hasta que encuentre otro lugar donde vivir.

Dos médicas han tenido que acudir a la vivienda para asistir a Elisa, en estado grave de tensión.