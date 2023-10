Hablan los jubilados que han dormido en la calle para conseguir un crucero barato: "Llevamos desde las 21:30 haciendo cola"

La plaza del Ejército de Paterna amenecía hoy abarrotada de gente debido al inicio del reparto de citas para el crucero por el Mediterráneo que ha organizado el ayuntamiento junto a la concejalía del Mayor. A pesar de que la adjudicación de las plazas se había anunciado para el jueves y el viernes, en horario de 11:00 a 14:00, decenas de personas han pasado la noche a las puertas del Gran Teatro Antonio Ferrandis ante el temor de quedarse sin hueco para este viaje subvencionado en parte por el consistorio, y del que se han ofertado 600 plazas.

"Hemos venido a las 23:30 y ya teníamos el número 89", cuenta Conchín Franco, una vecina que confiesa sentirse muy emocionada por esta propuesta ya que es la primera vez que va a hacer un crucero: "Estamos muy agradecidas porque es maravilloso que nos den la oportunidad de hacer este tipo de viajes". Una experiencia que va a vivir junto a otras cinco amigas que han pasado la noche con ella "charrando y contando chistes". Más previsor fue Vicente, uno de las primeras personas en unirse a la cola. "Nosotros llegamos a las 20:15 y hemos estado toda la noche porque el precio es fenomenal", explicaba tras salir del Teatro con su boleto oficial que le garantiza una de las plazas del crucero.

Toda la noche en la calle

A pesar de haber pasado la noche a la intemperie, algo especialmente incómodo si tenemos en cuenta que la media de edad superaba los 60 años, los pensionistas no perdían el sentido del humor y bromeaban entre ellos. "Parecemos chavalines haciendo cola para ver al Bisbal", bromeaba una vecina mientras otra le respondía que "por el Bisbal no, pero por un crucero a este precio lo que haga falta. Estamos aquí desde las 21:30 para conseguirlo". Y es que el importe reducido que van a tener que pagar los pensionistas por esta excursión ha supuesto una oportunidad para muchos vecinos, que van a vivir esta experiencia por primera vez.

De hecho, muchos de ellos confesaban cierto miedo "porque no sé cómo voy a llevar eso de dormir en medio del mar", explicaba Mercedes mientras añadía que "siempre he dicho que no haría un crucero ni aunque me lo regalaran pero me han convencido mis amigas". No es la única, ya que este temor es compartido con María Martí, otra vecina que admite sentirse "bastante insegura porque tengo miedo al mar pero el año pasado enviudé y mis amigas me han convencido".

Con esta salida, el consistorio ha recuperado su Programa de Viajes para Personas Mayores, una especie de Imserso municipal impulsado por la concejalía del Mayor y que arrancó el año pasado, con viajes organizados a distintos puntos como Peñíscola, Benidorm o Madrid, este último para visitar la capital y ver el musical 'Mamma Mía'. Pilar, Nieves, Adela, Paquita y Fina son algunas de las personas que acudieron a estos viajes. "En Benidorm nos lo pasamos genial y el musical de Madrid estuvo muy bonito", contaba una de ellas declarando sentirse muy ilusionada por esta nueva propuesta a la que van a ir "de cabeza porque nos lo merecemos".

Algunas quejas por la organización

A pesar de la buena acogida del público para esta propuesta que ha despertado el interés y la aceptación de muchos pensionistas de Paterna, esta mañana se han producido algunos momentos de tensión debido a la cantidad de personas que había concetrada a las puertas del Gran Teatro Antonio Ferrandis minutos antes de comenzar el reparto de plazas. La queja más repetida entre el público estaba relacionada con la organización ya que, "de buena intención un señor se ha puesto a repartir números para que la cola estuviera todo bien organizado pero ahora han dicho que esos números no valen porque no son oficiales", explicaba una de las vecinas que llevaba haciendo cola desde las 6 de la mañana.

"El número lo tendría que haber repartido el ayuntamiento y haberlo organizado de otra manera porque primero nos dan un trozo de papel y ahora nos dicen que no vale para nada", narraban Isabel y su marido."Aunque la intención de este señor por organizar la cola ha sido muy buena luego ha sido un caos y eso lo tenía que haber previsto el ayuntamiento, que lo podía haver evitado", añadía. Algunos vecinos lamentaban también esta falta de previsión ya que "somos personas mayores y no podemos estar aquí toda la noche porque tenemos una edad", explicaba Mateo García calificando la situación de "tercermundista" y recriminando a los vecinos que se han congregado durante horas a las puertas "no es de juicio que hagan eso porque vienen por la noche y se guardan el puesto unos a otros y llegamos ahora y ya veremos si pillamos plaza".

Además, algunos vecinos de la Canyada lamentaban que en esta ocasión no se hubiera habilitado un punto de recogida en la urbanización, algo que sí que se ha hecho en otras ocasiones. "Nos han obligado a desplazarnos, y ahora encima llegas y te encuentras la plaza así", lamentaban.