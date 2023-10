La perrita desaparecida hace dos semanas en Torrent ha aparecido con vida. Así lo ha comunicado hace unos minutos a Levante-EMV la propietaria de la mascota, poniendo fin a doce días de calvario en los que ha vivido pegada al teléfono esperando recibir alguna noticia. Al parecer, Lulú (como se llama esta Shihtzu tricolor de siete años de edad) había sido sustraída por una familia vecina de la localidad. Fue uno de los miembros de esta familia el que avisó a la Policía, que acudió a la vivienda en la que estaba "secuestrada" la perrita para comprobar su identidad.

Por lo visto, uno de los miembros de la familia estaba coaccionando al resto para que no devolviera al perro, aunque finalmente uno de ellos reculó y decidió dar parte de la sustracción. Tras recibir el aviso y ver que la mascota coincidía con la descripción, los agentes recogieron a la pera para hacer la comprobación del chip, certificando que se trataba de Lulú.

Denunciarán a la familia

Tras recuperar a su mascota y comprobar que estaba en buen estado, Estefanía y su pareja se han dirigido a la comisaría de la Policía Nacional de Torrent para interponer una denuncia contra las personas que le sustrajeron al animal. Un punto al que también se han acercado miembros de la familia que tenía retenida a la mascota para reclamar la recompensa que habían prometido a través de los múltiples carteles que habían compartido por distintos puntos de la provincia de Valencia.

"La familia quiere que les paguemos algo, pero vamos a ver qué hacemos según nos cuente la Policía", explicaba la propia Estefanía, que no descarta recompensar a la persona que avisó a los agentes aunque no sin antes poner una denuncia por robo. Sin embargo, la propietaria no quiere empañar estos momentos de alegría. "Hemos recuperado a Lulú tras doce días secuestrada. Esto es lo único que nos importa ahora mismo", aseguraba Estefanía al tiempo que contaba que le había vuelto "el alma al cuerpo en cuanto la he visto".

Así, pone fin a doce días en los que ha recibido varios intentos de estafa y en los que ha vivido pendiente del teléfono "sin apenas comer". A pesar de que nunca perdió la esperanza de volver a ver a Lulú, Estefanía reconoce que durante estas semanas "no hemos podido dormir, han sido dos semanas de incertidumbre en los que cada vez que entraba una llamada se nos ponía el estómago en un puño", lamentaba. Afortunadamente, esta historia ha tenido un final feliz.