El concejal del Partido Popular de Moncada Vicente Valverde ha anunciado este viernes su renuncia al acta por incompatibilidad laboral.

El portavoz popular ha emitido una carta donde explica los motivos de su adiós:

“Probablemente estoy escribiendo las líneas más difíciles de los últimos años. Como todo en esta vida, todas las etapas tienen un principio y un final. En este caso no es un adiós puesto que voy a continuar en activo, pero sin estar en primera línea. Por incompatibilidad laboral lamento informar a todos los que me han apoyado todo este tiempo que hoy -viernes- he cesado como concejal del Ayuntamiento de Moncada".

Valverde hace hincapié en que su marcha solo responde a motivos laborales, pero que seguirá ligado al partido. "Me gustaría recalcar que el cese es única y exclusivamente por incompatibilidad laboral ya que en mi actual trabajo, la política de empresa así lo expresa. No me voy del partido y no voy a dejar de apoyar y trabajar codo con codo con mis compañeros".

El concejal popular afirma que ha sido una decisión difícil: "Como todo en esta vida hay decisiones que cuestan más de tomar y otras menos. Os puedo asegurar como ya he dicho al principio que esta ha sido de las más difíciles.Infinitas gracias a todos los que de una manera u otra confiaron en mí para representarles", concluye.