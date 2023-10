El Ayuntamiento de Massanassa aprobó en el pleno de este jueves una modificación en las ordenanzas fiscales que regulan tres impuestos como son el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), la tasa de recogida de residuos urbanos y el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas). Una actualización que están llevando a cabo la mayoría de municipios de l'Horta como Silla, la Pobla de Farnals o Burjassot y que en Massanassa se aplicará a partir del 1 de enero.

Con los votos del PP, que tienen la mayoría absoluta, y en contra de PSPV y Acord per Guanyar, el gobierno local aprobó una subida del IBI del 20%. En palabras de la concejala de Hacienda, Patricia Piqueres, "los propietarios de un piso tipo de 90m2 pasarán a pagar al año entre 35-40 euros más". Desde el gobierno recuerdan que el IBI se ha mantenido congelado desde 2008 "y aún subiéndolo sigue siendo u o delos más bajos de la comarca.

También se aprobó subir el IAE en un 30% , y duplicar la tasa de recogida domiciliaria de basura, que ascienda a 43 euros anuales debido, según el alcalde Paco Comes, "se debe a una imposición europea".

Subida del coste de la vida

En general, el primer edil del PP justificó esta actualización de impuestos al aumento del coste de la vida"que según datos del INE, desde 2008 ha subido un 31%. Todo ha subido y el ayuntamiento recibe menos ingresos debido a la bajada de las plusvalías y de las tasas de licencia de obras, y queremos seguir teniendo unas cuentas saneadas para ser capaces de ofrecer servicios a la ciudadanía y prestaciones sociales"

Una subida de impuestos que ha sido cuestionada desde el PSPV, que la calificó de "inadecuada" , debido precisamente al aumento del coste que repercute en las economías familiares. “No se entiende que un ayuntamiento que presume de tener una situación económica envidiable con un remanente de tesorería de 6 millones de euros decida, -después de las elecciones y en contra de lo prometido en campaña electoral-, subir los impuestos en un momento en que el coste de la vida continúa subiendo”, afirma la portavoz socialista Clara Quiles.

Del mismo modo, desde las filas socialistas, se critica que se haya rechazado su propuesta de aplazar esta subida a la espera de los resultados económicos del 2023. “No es justo que el señor Comes quiera cargar sobre las espaldas de los massanasseros y massanasseras el aumento del gasto de los últimos años y que se lo cuente unos meses después de las elecciones”, ha recalcado Quiles.

El alcalde de Massanassa, afirmó, que precisamente el remanente de tesorería quieren mantenerlo "para evitar situaciones de endeudamiento como la que nos encontramos cuando empezamos a gobernar, heredado del PSPV".

Desde 2019

Por su parte, el concejal de Acord per Guanyar, José Luis Lizana, también preguntó que "si se sabía que había que subir los impuestos en 2019, por qué no se hizo entonces de forma gradual y evitar una fuerte subida como la de ahora". Comes contestó que en 2019 la interventora no vio necesario subir impuestos -debido, según el PSPV, a que se tuvo que pagar la sentencia de 2 millones de euros- y que en 2020 llegó la pandemia y no era adecuado.