Una treintena de familias de Quart de Poblet han empezado a movilizarse para reclamar espacios seguros donde sus hijos con autismo puedan distraerse y socializar. Se trata de una reivindicación que llevan meses concretando, pero fue en el pleno ordinario de ayer cuando sus demandas tomaron cuerpo, pues una amplia representación de las familias acudió al Ayuntamiento por sorpresa con la voluntad de hacerse escuchar.

Organizados en un grupo de Whatsapp –que también funciona como grupo de apoyo–, los vecinos y vecinas de Quart han elaborado un listado de 16 propuestas que contribuyan a mejorar la vida de los niños y niñas con trastornos del espectro autista (TEA) en el municipio de l’Horta Sud. Entre otras cosas solicitan un local con extraescolares para sus hijos, actividades específicas en piscina y centros deportivos, una escuela de verano con monitores suficientes o un nuevo centro ocupacional adaptado a sus necesidades.

Pero la principal reivindicación trasladada ayer al pleno es la necesidad de disponer de un parque vallado, con un baño inclusivo y equipamiento específico. De hecho las familias de Quart, que están barajando la posibilidad de constituirse en una asociación, han elaborado un proyecto de espacio seguro con zonas sensoriales, juegos para niños en silla de ruedas, suelos vistosos y paneles con pictogramas.

“El problema es que no podemos sacar a los niños de casa porque tienen situaciones muy complejas”, narra Yolanda, madre de dos gemelos de 15 años con autismo. “Las madres del grupo llevamos desde antes de las elecciones pidiendo espacios seguros donde puedan estar libremente, pero el Ayuntamiento solo nos ofrece una zona ubicada en el Balcón del Turia que está llena de maceteros. Es una locura, ahí nuestros hijos se harían mucho daño”.

No pueden esparcirse en lugares con obstáculos y tampoco en parques abiertos a todo el municipio, porque un rasgo común en muchos niños aquejados de TEA es que suelen crear situaciones de tensión. Lo cuenta Liuda, una ucraniana afincada en Quart y madre de un niño de cinco años con autismo de grado tres –el más grave–. “Una vez tuve que llamar a la Policía porque mi hijo le quitó el globo a otro niño y su madre empezó a chillar. Mi hijo tiene hipersensibilidad y entró en crisis con tanto chillido. Me pasa mucho, no podemos estar ni cinco minutos en calma y tampoco podemos llamar a la Policía cada vez que un padre se enfade. En un espacio para niños con TEA todos los padres estaríamos más tranquilos”.

"La gente le dice que es un maleducado"

Erika es madre de dos mellizos con autismo y se identifica con esa incomodidad que termina obligándoles a salir en horarios intempestivos. De noche, cuando el parque está absolutamente vacío y nadie puede manifestarles su desprecio. “Yo tengo una niña y un niño. A mi hijo no se le nota que tiene TEA, pero tiende a ser muy impulsivo y es fácil que la gente le diga que es un maleducado. En un supermercado una mujer me gritó porque me puse en la cola de discapacitados. Yo no puedo ir explicándole a todo el mundo por qué me pongo en esa cola. Mi hijo sufrió una crisis de ansiedad. Necesitamos espacios seguros, somos muchas familias con el mismo problema y en Quart no estamos encontrando soluciones”, recalca Erika, que después de haberse separado reconoce estar algo desbordada con la crianza de sus mellizos.

En todo caso, y aunque el listado de 16 propuestas puede parecer ambicioso, desde el grupo de familias de Quart trasladan que su primer movimiento es de mínimos, el mencionado parque vallado para que los niños no puedan salir –un rasgo común en el TEA es el escapismo– y un equipamiento inclusivo que vaya más allá de lo estándar: “No queremos un castillo, no estamos pidiendo eso. Pero no puede ser que en el pueblo haya tres pipicans y no haya un solo columpio para niños en silla de ruedas”, lamenta Yolanda.

Por todo ello, y aunque en el seno del grupo algunas voces reconocen que Quart siempre ha sido un pueblo sensibilizado con la realidad de las personas con diversidad funcional, las fuentes consultadas explican que su lucha continuará hasta que sus demandas sean satisfechas, y advierten que seguirán acudiendo a los plenos con sus hijos para que los representantes institucionales terminen de entender sus urgencias y su cruda realidad.