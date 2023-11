Sanidad detrae las partidas de los consultorios de Silla, Albal, Meliana, Massamagrell y Moncada

Los primeros presupuestos publicados por la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón han caído como un jarro de agua fría en algunos municipios de l’Horta, que han visto como el cambio de gobierno ha supuesto un recorte, al menos sobre el papel, en inversiones ya previstas en años anteriores, sobre todo a lo que se refiere a infraestructuras sanitarias.

Precisamente el año pasado l’Horta sacó pecho de la fuerte inversión realizada por el Botànic, con 70 millones presupuestados entre 2023 y 2025 para construir, ampliar y mejorar las infraestructuras sanitarias, 30 de los cuales iban destinados al Hospital Militar de Mislata-Quart, aunque finalmente ascendieron a 37 según el último anuncio del exconseller en marzo. En estas cuentas, el Consell le consigna 11 millones más los 400.000 euros del consultorio auxiliar y otros 400.000 de la puerta de urgencias. También, en cuanto a centros hospitalarios, se incluye un millón de euros para el nuevo Hospital Arnau de Vilanova que podría ubicarse en Paterna, en los terrenos cedidos por el consistorio, aunque aún no está decidido.

Pero la del Hospital Militar, no es la única ausencia destacable. También lo es la construcción de cuatro nuevos centros de salud en la comarca como son los de Albal, Silla, Massamagrell, Meliana y la ampliación del de Moncada. Estos cinco sí aparecen en los presupuestos, pero no con las partidas designadas en los presupuestos anteriores, en concreto con 14 millones de euros menos, al no tener ninguno ni un euro asignado en 2025.

Según la conselleria de Sanitat esto se debe a que las estimaciones a años posteriores, para que sean veraces, se deben realizar según el estado del proyecto, y una vez ya licitado y en marcha , ya se asignarán las partidas correspondientes. A su vez afirman que tienen el compromiso de continuar con los proyectos ya anunciados.

Sin embargo, si miras a los presupuestos y los comparas con los del año pasado, en l’Horta Sud, Silla y Albal han corrido la misma suerte. El Botànic en las últimas cuentas dotó a estos nuevos centros de salud una partida global de 4,4 millones , con 400.000 euros en 2023, y el resto repartido en partes iguales entre 2024 y 2025, con 2 millones. Pues en las cuentas anunciadas este lunes por el Consell, solo parece una partida de 200.000 euros en 2024, sin rastro del resto.

Una noticia que no ha sentado muy bien al alcalde de Silla, el socialista Vicente Zaragoza, que ya ha comunicado su intención de pedir una reunión urgente al director general de infraestructuras sanitarias. “Vamos a pedir explicaciones del motivo por el cual se nos quita algo que ya se nos había concedido. Van a tener que dar muchas explicaciones, porque dejan a nuestros vecinos sin una atención tan esencial como es la salud pública y por supuesto que pelearemos y presentaremos alegaciones”, señala. El segundo centro de salud de Silla tenía previsto construirse en la nueva zona de expansión urbanística de la localidad cerca del Multifuncional Carmen Valero y respondía al crecimiento previsto tras la finalización dos PAIs.

También tenía ya ubicación el nuevo consultorio,de Albal o en el terreno de más de 1.500 metros cuadrados frente a las dependencias de la Policía Local, tras quedar obsoleto el actual centro de salud construido en 1997. Su nuevo alcalde, José Miguel Ferris (PP), afirma que estudiará los presupuestos y pedirá explicaciones de por qué no aparecen en los presupuestos las partidas ya asignadas anteriormente, antes de tomar medidas.

En l’Horta Nord, los mismos casos los tenemos en los nuevos centros de salud proyectados en Meliana y Massamagrell, que este año, al igual que el Consell, han cambiado de signo políticos y son gobernados por el PP. El exconseller Miguel Mínguez, justo un mes antes de elecciones visitó Massamagrell y conoció la maqueta del proyecto, que se preveía licitar en verano.

En los últimas cuentas del Botànic, se asignaba a ambos centros para su construcción 3.8 millones de euros, 400.000 € en 2023 y el resto repartido en partes iguales, es decir 1,7 millones, en el 2024 y 25. Al igual que ocurría en los otros centros de l’Horta Sud, en los últimos presupuestos anunciados, desaparece la partida de 2025 y en 2024 solo hay asignados 250.000 euros.

Ampliación de Moncada

Si bien, en Silla, Albal, Meliana y Massamagrell se trataban de nuevos consultorios, en el caso de Moncada, en 2022 la conselleria de Sanidad a acordó acometer una importante ampliación que ascendía a 3,2 millones de euros, 500.000 € en 2023, 1,2 millones de euros en 2024 y 1,5 millones en 2025. El Consell, de momento, solo asigna 150.000 euros para el próximo año.

El Ayuntamiento de Moncada, previamente a ver los presupuestos, había solicitado una reunión con el nuevo Conseller para tratar concretamente este tema de la ampliación del centro de salud y la incorporación de las especialidades y se encuentran a la espera de que les citen.

“No estamos de acuerdo con la decisión de conselleria de no incluir las partidas en los presupuestos. La cesión del suelo para el centro de especialidades estaba aprobada y el compromiso del gobierno del Botànic era firme con la ciudad de Moncada.

La alcaldesa espera que el nuevo equipo de Sanidad no haya cambiado de parecer, “puesto que va a perjudicar a muchas personas, no solo de Moncada, sino de varios municipios que se preveía que acudiesen a este centro”.

Diez millones para el CEE Burjassot

Sí cuentan con estimaciones de anualidades incluso hasta 2026 algunas ampliaciones llevadas a cabo en centros del’Horta. Es el caso de Almàssera, quien el actual Consell le asigna 3.288.000 euros, con 1.038.000 en 2024, 2 millones en 2025 y 250.000 euros en 2026 para finalizar la ampliación.

En Godella, se produce un retraso, Si bien el Botànic asignó 1.5 millones en 2024, el Consell de Mazón traslada esta anualidad a 2026, mientras que para 2024 asigna 150.000 euros y mantiene la de 1.6 millones en 2025.

Pero es la ampliación y reforma del centro de especialidades de Burjassot la que ha sufrifdo una fuerte inyección de capital autonómico con 10 millonesde euros, repartidos en 2.597.000 euros de 2024, 3.850.000 en 2025 (1.150.000 € más que lo presupuestado por el Botànic) y 3.6 millones en 2026.