El Ayuntamiento de Torrent ha desvelado el nombre de los premiados en la XI edición de los Premios Carta de Poblament, tras el fallo del jurado que se reunió ayer tarde. Los Carta de Poblament son iniciativa que reconoce el trabajo, esfuerzo y dedicación de las personas o entidades torrentinas que mejoran de manera significativa la sociedad, tanto en su labor social como profesional. Los premiados de este año son Carmen Romero Martí, Óscar José Pellicer Valero, la Unió Musical de Torrent, Alberto José Sesé Abad y Cartonajes Gamoy.

La alcaldesa de la ciudad, Amparo Folgado ha afirmado que “todos los premiados de esta edición son merecedores del reconocimiento de la ciudad de Torrent por su trayectoria profesional, por hacer más grande el nombre de nuestra ciudad y por su aportación a la sociedad, son un ejemplo para todos”. Por su parte, el concejal de Cultura Aitor Sánchez destaca la importancia de estos galardones para Torrent ya que “son la evidencia y la prueba de que nuestra ciudad es un lugar activo, con gente que tiene inquietudes y está dispuesta a colaborar y aportar para que toda nuestra sociedad avance y progrese”.

El jurado de esta edición está formado por el músico José Ortí Soriano, nombrado hijo predilecto de la ciudad en el año 1984; el futbolista Pedro José López Muñoz, Premi Carta de Poblament 2014 en la modalidad de Artes, Letras y Deportes; María Isabel Martínez Esteso, escultora ceramista y presidenta de la Fundación Isabel FCV; Ana Almerich Chuliá, ingeniera industrial y máster en conservación del patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Valencia; Amparo Fandos Miquel, Premi Carta de Poblament 2012 en la modalidad de Artes, Letras y Deportes; y José Royo Martínez, historiador y cronista oficial de Torrent, que ejercerá de secretario. Los premiados en esta edición son:

Categoría Artes, Letras y Deportes

Carmen Romero es una torrentina, licenciada en Bellas Artes por la UPV. Su experiencia profesional es muy amplia y fructuosa. Comenzó trabajando en el taller del escultor torrentino, Vicent Pallardó, donde comenzó a cultivar los frutos de a lo que se dedicaría toda su vida, el arte, y en especial, la escultura. Ha expuesto en múltiples ciudades y parte de su obra está repartida en la Caixa Rural de Torrent, la Fundación Bancaixa, Sagunto, Picanya, Ayuntamiento de Valencia, Obra Social de Ibercaja en Valencia, Caja Rural de Almendralejo, Asociación Brossart, Escaldes-Andorra, CAM en la Llotgeta en Valencia.

En 2006 inauguró en la ciudad de Torrent, la escultura “Torre-faro” en la Avenida al Vedat y de 6 metros de altura, con los que Carmen Romero homenajea a la Torre de la ciudad. En 2017 fue seleccionada para exhibir sus obras en la Bienal de Florencia donde acudió para exhibir sus esculturas. El EMAT de nuestra ciudad también ha acogido una exposición suya en la que realizó una retrospectiva de todas sus obras.

Categoría Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

Óscar Pellicer es un investigador muy joven y candidato en 2023 a los Premios Jaume I, presentando una brillante trayectoria científica. En su tesis doctoral proponía el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para analizar imágenes de próstata (resonancia magnética, RM y ultrasonidos, US) y mejorar así la eficiencia y precisión en el diagnóstico, biopsia y tratamiento del cáncer de próstata (CaP), incluyendo: segmentación automática de la próstata, detección y clasificación automática de lesiones de CaP, y registro automático en RM-US.

Además, sólo durante sus cuatro años de doctorado ya ha publicado más de 40 contribuciones en revistas de prestigio, con especial hincapié en el análisis de datos post-COVID. Su trabajo más citado es un estudio de 2022 que correlaciona los síntomas post-COVID 19 a largo plazo con el sexo femenino. En la actualidad, además de proyectos de biomedicina, investiga en aplicaciones de Inteligencia Artificial para estudiar los efectos del cambio climático.

Categoría Sociedad y Concordia

La Unió Musical de Torrent, fundada en 1973 ha cumplido sus 50 años, fruto de la fusión de la Banda del Patronato de Juventudes Obreras de 1948 y de la Sociedad Musical La Clásica de 1965. Desde entonces, más de 400 conciertos, actuando en salas importantes como la Sala Mozart de Zaragoza, y participando en más de 60 festivales por toda la geografía española.

Como discografía, cuenta en su haber con la grabación de un single y dos LP’s de música valenciana. Como efemérides más destacadas se resalta la participación frecuente en el Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de València”, obteniendo 6 primeros premios en la Sección de Honor y otros primeros premios en la Sección Especial B. En 2015 consigue hacer historia en el Certamen Internacional “Vila d’Altea” alcanzando la máxima puntuación hasta el momento.

Este año ha hecho historia al obtener el Primer Premio de la Sección de Honor del 135 Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de Valencia”, el primer premio a Mejor Interpretación de Obra Libre, el primer premio Solista de Metal, que recibió Raúl Junquera, y el premio a Mejor Banda de la Comunitat Valenciana

La UMT es una entidad difusora de cultura en la ciudad de Torrent, indispensable en sus actos festivos y cuenta con unos 400 alumnos en su escuela. Colabora habitualmente con entidades benéficas de Torrent y es el origen de grandes músicos que han llevado el nombre de Torrent por todo el mundo.

Categoría Trayectoria Profesional

Alberto Sesé (MD y PhD) es Catedrático del Departamento de Psicología de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha ocupado diversos cargos académicos entre los que destaca haber sido Decano de la Facultad. Su área académica es la Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Sociales y de la Salud; específicamente, Psicometría.

Sesé imparte docencia a nivel de Grado, Máster y Doctorado en asignaturas relacionadas con la estadística avanzada, fundamentos de los diseños metodológicos, y por supuesto, psicometría básica avanzada.

Ha obtenido diferentes premios a lo largo de su carrera entre los que destacan el tercer Premio Nacional en Psicología en 1995, el premio extraordinario de doctorado en 2004. También ha recibido el premio internacional de investigación ‘Early Career Award of the Stress and Anxiety Research Society (STAR)’. Recientemente ha estado nominado a mejor psicólogo de España del año 2016. También ostenta el STAR Lifetime Career Award otorgado en julio de 2020.

Su dedicación actual se centra en el estudio de la ansiedad y el desempeño en el contexto educativo, a la práctica basada en la evidencia en Psicología, a los riesgos laborales y al consumo de drogas por parte de los adolescentes. Alberto Sesé es Past President de la STAR, presidente de la European Association of Methodology of Behavioral Sciences (EAM) y miembro de la International Test Commission y la Royal Psychometric Society.

Cartonajes Gamoy

Gamoy S.L. está fundada en noviembre de 1982 por Froilán Moya, Juan García y José Ros, iniciando su actividad como fabricante de embalajes de cartón sencillos. En sus inicios, comenzaron en una pequeña nave industrial de 700m2 en Picanya y una plantilla de solo 7 empleados.

Cuatro décadas después, se ha convertido en una potente compañía de fabricación de embalajes de cartón ondulado, con un crecimiento basado en la innovación y la incorporación de nueva tecnología para hacer frente a los constantes cambios en un sector en continua transformación y con una gran concentración de grandes grupos empresariales. En 1991 se incorpora Diego Revert y nace el Grupo de Empresas ONDUMED, con la matriz Gamoy, consiguiendo un ciclo integral: Ondulado, Confección y Distribución, cubriendo todo el ámbito nacional. Su negocio está focalizado en la elaboración de envases pequeños de diversos sistemas de montaje hasta grandes embalajes para productos de gran volumen. Así, entre sus clientes hay grandes compañías del sector cerámico y de la alimentación como Grefusa, Cárnicas Serrano o Royo Grupo, entre otros.

En la actualidad, sus instalaciones en el Polígono Industrial Mas del Jutge, cuenta con una superficie en propiedad de 18.000 m2 y una reserva de suelo de 8.000m2 para futuras ampliaciones. Su plantilla es de 110 empleados cualificados y ha logrado una facturación en 2022 de 40 millones de euros. Fallecidos recientemente Froilán Moya y Juan García, el grupo continúa su desarrollo liderado por sus descendientes y por José Ros Llópes.

Cartonajes Gamoy ha resistido toda clase de crisis en uno de los sectores que ha sido de los más potentes en Torrent y pese a la concentración de empresas y grandes multinacionales, siguen teniendo claro que la independencia y tradición familiar forma parte de su ADN.