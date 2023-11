Tensión la que se vivió en el pleno de este jueves por la noche dela Mancomunitat de Barrio del Cristo que contó con la presencia de la víctima de la agresión homófoba que se produjo en agosto durante la celebración de las fiestas. De nuevo el debate sobre una supuesta grabación de las cámaras instaladas en la zona donde se produjo la agresión fue el foco del enfrentamiento dialéctico entre el agredido y en este caso los responsables de la Mancomunitat, presidida por la alcaldesa de Quart, Cristina Mora, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján y en concreto con el concejal de Quart del Barrio, José Zapata, a quien se dirigió la víctima en el turno de ruegos y preguntas, ya que no aparecía el asunto en el orden del día.

El agredido preguntó a Zapata que cómo había conseguido las captura de las cámaras usadas en un post de Facebook hace un año, y que según él demuestra que las cámaras sí funcionan y el edil tiene acceso personal. El edil en cuestión no contestó pero sí lo hizo el alcalde de Aldaia reiterando, tal y como hizo en el pleno, que las cámaras no están operativas, error que asumen, y que en todo caso su función sería dirigir el tráfico y no de vigilancia, para lo cual se necesita un permiso. Extremo que asegura no creerse el agredido, después del comentario del edil Zapata en Facebook hace un año , donde aseguraba que se habían instalado las cámaras contra vandalismo en la rotonda de la fuente. Algo, que el propio edil manifestó en Levante-EMV que fue un error que cometió por su parte, del que pide perdón, y que nunca habían funcionado con ese fin.

Otro de los temas que generó un debate en el pleno fue el pago de un abogado a la víctima, petición que también ha realizado Compromís Aldaia. El agredido asegura que el edil de Quart de la Mancomunitat sí le aseguró que se estaba trabajando para darle servicio jurídico, algo que negó el alcalde, quien reiteró que "no podemos ir en contra de la legalidad, solo podemos orientar y acompañar, que creo que es lo que se ha hecho muy bien desde el servicio Orienta tanto desde la Mancomunitat como de Aldaia", un buen trato que la propia víctima reconoció.

Mora se ofrece a intermediar

La alcaldesa de Quart, Cristina Mora, al ver la tensión se ofreció a intermediar en una reunión entre el agredido y el alcalde de Aldaia y el concejal de Quart, José Antonio Zapata. A la vez que aseguró que el tema está judicializado y que si el juez requiere su presencia, testificarán sin problema.

Mora también volvió a reiterar las disculpas por no haber llamado antes al agredido y condenó los delitos de odio. "Este caso nos debe servir para mejorar los protocolos de actuación", señaló. Además, desde los servicios municipales de Quart han afirmado a Levante que "las cámaras no son competencia nuestra ni del Barrio del Cristo, solo de Aldaia".

Compromís Aldaia también acudió al pleno, "del que no quedamos satisfechos por el tema de las cámaras, porque no se contestó a nada realmente, afirma Lluis Albert. Es por eso, que afirma, que "estudiaremos el caso de las cámaras para ver si debemos tomar medidas judiciales".