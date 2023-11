Enric Ramon i Montañana, alcalde d’Almàssera entre 1993 i 2007, ens ha deixat. Realment era un home atent, una persona interessada pel que ocorria a Almàssera. Algú que quan cridaves a la seua porta, t’obria i t’explicava quantes coses et feien falta. Una persona que corria a atendre les peticions d’informació, que entenia les crítiques o els articles que no el beneficiaven i que tolerava la diferència de pensament. Un home que, sense cita, atenia en l’alcaldia d’Almàssera els matins a primera hora, a les huit o abans si calia, que estava a les festes, a les commemoracions, en les desgràcies, com un mà sempre disposada a oferir-se al veïnat d’Almàssera per a ajudar i continuar construint.

Enric Ramon era l’exemple del que hauria de ser un polític. Prendre decissions, amb el que això comporta: encertar o equivocar-se. Representant un partit minoritari, Unió Valenciana, va aconseguir ser un referent polític insubstituible, per damunt de les sigles majoritàries en el seu moment. Una majoria guanyada a peu d’obra, en el dia a dia, al carrer. Prenent decisions, a vegades polèmiques, altres equivocades, com totes les persones al llarg de la nostra vida, però encertant la majoria de vegades i donant la cara sempre. Fent poble i Poble, a la seua manera. Em queda el record d’una persona tranquil·la, sosegada, conscient de la seua responsabilitat, i apasionada. Un home bo, volgut pels seus i pels altres, per totes, una peça inseparable de la història d’Almàssera dels últims anys. Sobretot em queda el record d’algú humil que va creure que Almàssera era un poble gran, algo pel que lluitar, i que va posar els mitjans, la seua salut i la seua capacitat per millorar-ho, des de les seues conviccions, les seues idees i la seua condició d’algú entregat. En record d’Enric Ramon i Montañana. Agustí Hernàndez Dolz Corresponsal del diari Levante-EMV a Almàssera entre 1999 i 2006, aproximadament