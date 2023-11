Los alumnos del colegio público Verge del Miracle, de Rafelbunyol, llevan sin profesor de inglés desde el inicio de curso. El problema no afecta a todos los alumnos del centro, pero sí a los escolares de al menos dos aulas de tercero y cuarto de primaria, que desde que el pasado 11 de septiembre retomaran las clases tras el parón estival no están pudiendo recibir la asignatura de inglés «en condiciones» debido a que una de las plazas -la de la jefa de estudios, que ha solicitado una reducción de jornada- se ha quedado sin cubrir.

Así lo han denunciado miembros de la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos (Ampa) del centro, que lamentan que esta situación está perjudicando a los alumnos, que no pueden recibir con normalidad las lecciones de esta materia al no haber personal capacitado. "Llevamos así desde que empezó el curso y es una vergüenza", señala la presidenta, Araceli Rodríguez, quien añade que durante este tiempo "hemos hablado con Inspección Escolar y con la Dirección General de Personal y nos dicen que están viendo qué pasa con esa plaza".

La mujer, que también es madre de uno de los alumnos afectados, atribuye el problema a conselleria "que no ha cubierto la media plaza que tiene que cubrir por la reducción de horario de la jefa de estudios".

No podrán evaluarse

Esta carencia de personal hace que los profesores estén cubriendo las horas lectivas destinadas a inglés con otras materias, y que las pocas clases que están recibiendo sean de profesores de apoyo, lo que les impide hacer un seguimiento de la evolución de los alumnos.

"Es una vergüenza que nuestros hijos vayan a llegar a final del trimestre sin poder evaluarse de la asignatura porque no hay personal. Ni siquiera sabemos si van a poder tener notas", lamenta Rodríguez.

Así, afirman estar desesperados ante la ausencia de respuestas y soluciones por parte de las distintas administraciones: "El equipo directivo del centro nos dice que ya han hecho la petición por activa y por pasiva y que les dicen que sí pero que no se llega a adjudicar la plaza; la inspectora nos dice que ya está todo claro y que ella ya ha hecho todo el trabajo que tiene que hacer, pero el profesor sigue sin llegar; y la directora general de personal nos cuenta que no saben nada. ¿Cómo que no saben nada? Es increíble", cuenta.

Por su parte, fuentes de la conselleria de Educación consultadas por este diario desmienten la versión de la Ampa y aclaran que este problema se está produciendo "por una mala distribución de los recursos por parte del centro escolar".

Hay tres docentes habilitados

Según explican desde el departamento dirigido por José Antonio Rovira, "el colegio tiene tres docentes habilitados que pueden dar la asignatura". Así, indican que el procedimiento a seguir en este caso "es que el centro haga una distribución de los medios de los que dispone".

Asimismo, aclaran que en el momento en el que el centro cuenta con un profesor habilitado para poder impartir las clases no cabe lugar al recurso, por lo que recae sobre el centro la responsabilidad de subsanar el problema. Además, recuerdan que aunque la habilitación es voluntaria, "si un docente lo hace, posteriormente se le puede exigir que imparta la asignatura", afirman.