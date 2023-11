Compromís per Paterna ha registrado una moción para el próximo pleno municipal de Paterna para que se garantice una salud mental de calidad. La concejala de la formación, Carmen Gayá, argumenta que la formación presenta esta moción dado que “esperar hasta casi un año para recibir atención psicológica pública en el caso de niños y adolescentes no es aceptable en esta sociedad. La atención psicológica y psiquiátrica es urgente, no hace falta solo empatizar, hay que invertir para poder tener profesionales que nos atiendan”.

Indican desde la formación que “solicitamos a la Conselleria de Sanidad la incorporación de profesionales de psicología en el sistema sanitario para atender la salud mental hasta llegar a la ratio mediana europea de 18 por cada 100.000 habitantes, garantizando personal de psicología en cada centro de salud y consultorio, así como la creación de la figura del especialista en salud mental de cabecera, para facilitar que la atención en nuestra salud mental sea siempre con la misma persona”. “Del mismo modo instamos a las Consellerías de Sanidad y de Educación la coordinación de actuaciones de salud mental para adolescentes y jóvenes en los centros de educación secundaria y espacios de socialización juveniles, para acompañar los malestares de personas jóvenes y prevenir el suicidio. Es muy importante que aborden con la juventud el peligro y riesgos de adicción a las casas de apuestas, informando de la existencia de servicios contra la ludopatía juvenil y el grave impacto que tiene sobre su salud mental”, añaden las mismas fuentes. Mejora del departamento Concluye Carmen Gayá manifestando que “es de suma importancia la mejora de los equipos de salud mental del departamento de Arnau de Vilanova, en especial el equipo de Paterna, incorporando además profesionales de integración social, atención primaria y terapia ocupacional. Así como la creación de programas de apoyo psicosocial y de acompañamiento a las familias y personas cuidadoras de personas dependientes, con enfermedades crónicas o con enfermedades mentales graves”.