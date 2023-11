L’Ajuntament de Picassent ha llançat la campanya en commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de les Violències contra les Dones. Es tracta d’una nova campanya que, de nou sota el lema «Assumeix-ho, és violència», es fa una fotografia de la realitat viscuda per les joves de Picassent a les xarxes socials. Els testimonis i converses que apareixen a les imatges de la campanya, han sigut recollits, per les professionals de la Regidoria d’Igualtat, als centres educatius de secundària del municipi: escenes de violència rebuda a través dels grups de whatsapp, la demanda constant d’imatges íntimes i amb caràcter sexual a través d’Instagram o Tik Tok, o el menyspreu viscut als xats dels videojocs en línia, són una mostra de com la violència sobre les dones pren forma al món de les pantalles i dispositius digitals, tant dins com fora de la parella.

Es tracta d’una campanya que suposa fer visible una nova forma de violència masclista que toca de prop la població jove, però no és exclusiva d’aquest grup: qualsevol xica o dona pot patir aquestes situacions com a usuària de les xarxes: atemptats a la llibertat sexual, misogínia…Són situacions que impedeixen que les dones puguen accedir al món digital de forma igualitària, segura, i lliure. A més, ens trobem davant d’una violència normalitzada, que de vegades, baix el caràcter de «broma», és excusada i inclòs reforçada entre els grups de xics, aspecte que la campanya vol posar de manifest, amb la intenció de reflexionar sobre el nostre paper social davant la violència masclista. Concentració el dissabte 25 A més, des de la Regidoria d’Igualtat s’ha preparat una programació d’activitats per a incidir en els objectius de la campanya: el dissabte 25 de novembre, a la Plaça de l’Ajuntament, s’ha convocat una concentració en rebuig de la violència, i com a forma de retre homenatge a les víctimes, una concentració que comptarà amb la participació de la ciutadania picassentina. Al Cicle Café Tertúlies, es comptarà amb la companyia «Cultura Crítica», la qual realitzarà un teatre per a convidar la ciutadania a participar en la recerca de propostes i solucions davant d’aquestes situacions. L’activitat «Allarga el dia», consistirà en la visita a l’exposició Tantes dones en una mateixa al Centre Cultural La Nau. I, per últim, el Cicle de Cinema en Igualtat tancarà la programació preparada des de l’àrea, amb la pel·lícula Trust, sobre els riscos de la xarxa i l’impacte en la vida d’una família. Totes les activitats estaran finançades amb el Fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. També altres àrees de l’Ajuntament han preparat propostes emmarcades en la commemoració de la data: des de la Regidoria de Cultura es realitzaran dos espectacles: La Maria no té por, i Rebel·lió, i des de la Regidoria d’Infància, Joventut, Sanitat i Salut Pública, s’ha organitzat un taller d e xapes i pancartes envers de la temàtica. També, la Societat Artística-Musical, commemora l’efemèride amb un concert de música de cambra i el grup de metalls. Els centres educatius, a més del treball que realitzen de forma interna, rebran també a «Cultura Crítica», durant el mes de desembre, per a treballar sobre la violència masclista digital mitjançant el teatre de les oprimides, una forma d’expressar i reflexionar mitjançant la representació.