El Ayuntamiento de Quart de Poblet se vuelca un año más en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. A través del área de Igualdad, ha puesto en marcha la programación de los actos conmemorativos del 25-N. El objetivo es proporcionar a la ciudadanía más herramientas para identificar y acabar con estas agresiones. Se han desarrollado varias actividades como el taller Mel de Romer, en el que se hizo un recorrido por la vida y obra de las escritoras Christine de Pizan, Mary Wollestonecraft Betty Friednan.

El acto institucional se realizará el viernes 24 delante del Ayuntamiento con la lectura del Manifiesto aprobado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La alcaldesa, Cristina Mora, concejala de Igualdad durante las dos pasadas legislaturas, será quien, a las doce en punto del mediodía, lea la Declaración Institucional.

Cristina Mora ha querido recalcar que «es muy importante no perder la memoria y seguir contando y contabilizando los casos de violencia machista, porque lo que no se cuenta ya sabemos que no existe. Precisamente ahora está más en riesgo que nunca la unanimidad institucional en cuanto a la gravedad de este problema. La irrupción de la extrema derecha en nuestro panorama institucional está contaminando el discurso y debemos contrarrestarlo desde todos los ámbitos. Los ayuntamientos tenemos la obligación de ser una pieza fundamental en la labor de sensibilización, trabajando desde todos los flancos para difundir un mensaje de unidad y contra estas violencias».

Ese mismo viernes se hará uno de los actos más impactantes de esta edición. Minutos antes de la lectura se mostrará la exposición ¿Qué llevabas puesto?, en referencia a la pregunta machista y sinsentido que se realiza a las mujeres tras ser violadas o sufrir cualquier tipo de agresión sexual.

El Ayuntamiento, a través de Quart Jove y de la Casa de la Dona, ha colaborado con esta iniciativa organizada por el Consell Jove de Quart de Poblet, la Casa de Joventut l’Amagatall y las voluntarias del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Esta intervención artística está inspirada en el poema What I was wearing? de Mary Simmerling y en la exposición que se ha realizado en varios lugares del mundo como la Universidad de Kansas o el Ministerio de Igualdad. En Quart de Poblet se ha adaptado y, a través del relato de 18 mujeres, hará reflexionar sobre cientos de años de unos estereotipos que justifican la agresión sexual culpabilizando a la mujer por su forma de vestir en el momento de sufrir la violencia. La exposición permanecerá en Quart Jove y en su web del 27 de noviembre al 12 de diciembre.

De esta forma, se busca desmontar patrones sobre la violencia sexual que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Los casos de violencia de género no se reducen. El número de asesinatos entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2023 ha sido de 1.235.

Los actos continúan durante toda la semana con el espectáculo de danza y teatro Pols con el que se reflexiona sobre la identidad de género y su normalización; las jornadas Educando en la Igualdad «Masculinidades igualitarias: Un camino para de cambio social»; actividades en los centros escolares; o la sesión de microteatro con los monólogos de Un siglo de abismos, de Bramant Teatre.

Quart de Poblet ha sido uno de los primeros municipios en incluir en su Ordenanza de Policía y Convivencia una serie de artículos y sanciones para luchar contra la prostitución que ponen el foco en los consumidos y los proxenetas. Asimismo, la localidad forma parte de la Red de ciudades libres de trata de mujeres, niños y niñas destinados a la prostitución.