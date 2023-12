La concejala de Vox de Moncada, Queral Trigo, fue protagonista en el pleno de este jueves por la noche, al simular con gestos que se pegaba un tiro en la sien, primero, y luego que empuñaba un arma y disparaba dirigiéndose hacia otra concejala del PSPV, Feliciana Bondia, quien en ese momento estaba defendiendo la postura socialista a la moción presentada por el PP en contra de la Ley de Amnistía promovida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La grabación recoge que en el momento en que Bondia está hablando, Queral Trigo se pone un dedo en la sien simulando un disparo, luego mira a su compañera de partido, Elena Carrasco, y entonces junta las dos manos como si empuñara un arma y dispara hacia delante en dirección a la zona donde estaba hablando Bondia.

El gesto fue visto por Bondia quien se dirigió a la presidenta de la mesa, la alcaldesa Amparo Orts (PSPV), para recriminar la actitud de Trigo, quien negó en un primer momento los hechos, y luego reconoció tras ser advertida por el vicealcalde, Álvaro Gonzalvo (Compromís) de que había sido grabado, "Es una falta de respeto y exijo que lo retire", señaló. Fue entonces cuando pidió perdón a la concejala por su actitud.

Bondia: "No se puede tolerar"

Unas disculpas que no son aceptadas desde el gobierno del PSPV-Compromís de un hecho que consideran "muy grave" y por ello en el próximo pleno presentarán una moción para reprobar a la concejala de Vox y pedir su dimisión. "Nunca habíamos vivido en el pleno de Moncada una situación como esta y no puede quedar impune, la extrema derecha y la derecha extrema están asediando nuestras sedes, las casas del pueblo, y esta señora se atrevió a hacer esto en una sede parlamentaria y no se puede tolerar. Vamos a tomar las medidas oportunas", afirma Feliciana Bondia.