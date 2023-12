Cruce de acusaciones entre el PP y el PSPV de Torrent a causa de la gestión municipal. Si bien la relación entre ambas formaciones siempre ha estado protagonizada por la tensión, la celebración de los Premis Carta de Poblament ha originado un nuevo foco de conflicto en el que los portavoces de uno y otro partido cuestionan la gestión de la política local y, de rebote, el gasto, o más bien, el malgasto de dinero de las arcas públicas.

El cambio en la corporación municipal tras los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo, donde la popular Amparo Folgado arrebataba y recuperaba ocho años después la alcaldía a los socialistas, ya comenzó con polémica a causa del Auditori de Torrent y la eliminación del nombre del recinto del cantautor torrentino Vicent Torrent.

Sin embargo, la tirantez ha ido aumentando en los últimos días y semanas después de que la formación progresista cuestionara el coste de la gala de los Premios Carta de Poblament. Y es que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ponía en entredicho el dinero que se gastó en un acto que tildó de «elitista» por dejar fuera a colectivos de la ciudad y que, según sus cálculos, la factura «podría superar los 40.000 euros, una cifra muy alejada a la de las últimas diez ediciones».

Olvido de las empresas locales

Según explicaba, «solo la parte técnica del evento asciende a 17.000 euros», a lo que habría que sumar otros gastos como el caché del presentador, el coste de personal, el ‘catering’ o los fuegos artificiales, entre otros. Asimismo, reprochaba al gobierno de Folgado que no contara con ninguna empresa local y que «todo el presupuesto se diera a empresas de fuera de nuestra ciudad a pesar de que tenemos firmas preparadas y personal con el suficiente talento y capacidad para llevar adelante cualquier tipo de evento».

Unas acusaciones que desmintieron rápidamente desde el Partido Popular de Torrent alegando que «una cosa es lo que en su día presupuestara el gobierno de Ros y otra lo que realmente ha costado». Así, los populares aseguran que el acto costó «la mitad de lo previsto por los socialistas» y creen que lo que motiva las críticas de los socialistas es «que el gobierno de Folgado esté haciendo actos de mayor calidad a menor precio, abriendo la contratación a más empresas y consiguiendo mejores condiciones económicas para utilizar el dinero de todos» aseguraba su portavoz, José Maroto.

El PP cuestiona la gestión de los socialistas

En este sentido, los conservadores acusaban al anterior ejecutivo local de haber adjudicado medio millón de euros en contratos menores a una misma empresa «a precios muy lesivos para las arcas municipales y sin dar oportunidad al resto de negocios torrentinos del sector».

Tras lanzar la pelota al tejado del PSPV, estos salieron del paso de estas acusaciones e insinuaciones defendiendo «una gestión honesta». Así, el portavoz socialista explicaba que «todos los contratos de nuestro mandato están publicados de manera transparente en la página web del ayuntamiento» y aseguraba que con esta acusación «que no es más que una cortina de humo para tapar el despilfarro de la gala, se pone en evidencia a Amparo Folgado por no haber ejercido bien su labor de oposición al no fiscalizar los gastos del anterior gobierno si consideraban algo incorrecto».

Nueva bronca por el estado del mercado municipal

Lejos de enterrar el hacha de guerra, los de Andrés Campos volvieron a la carga, esta vez por el estado del mercado de Sant Gregori. Y es que los socialistas, aludiendo a las denuncias de vendedores y usuarios, recriminaban al gobierno local las «deficiencias evidentes» en el recinto comercial, y que «parece que no se van a resolver» a pesar de la remodelación que se está llevando a cabo, y cuyos trabajos están previstos que finalicen la próxima semana.

En este sentido, Campos explicaba que «el pavimento y las paredes siguen en muy mal estado» y recriminaba al ejecutivo local que no vaya a arreglarse «excusándose en que estas acciones no forman parte del proyecto inicial». Sin embargo, los populares afean «la hipocresía» del PSPV «al criticar algo que ellos olvidaron en sus ocho años de mandato».