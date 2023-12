El Ayuntamiento de Albal aprobó los presupuestos para el año 2024. Primer presupuesto que saca adelante el tripartito formado por el Partido Popular del alcalde, José Miguel Ferris, Avant Albal de María José Hernández y Vox de Susana Rubio.

Unos presupuestos que se aprobaron con los 9 votos a favor del pacto de gobierno, por los 7 votos en contra de PSPV-PSOE y Compromís.

Unos presupuestos que suben con respecto a los aprobados en 2023 por el partido de Ramón Marí y pasan de los 12.025.308,98 € a 12.480.182,71 € para este ejercicio.

Se trata de un aumento de casi 455.000 euros para unos presupuestos que vienen marcados por una de las líneas rojas del gobierno de Ferris, que gira en torno a la mejora en la partida limpieza viaria y recogida de residuos, que asciende de los 512.000 euros hasta los 728.166,76 €. Desde el inicio de la legislatura este asunto es una de las cuestiones que más quejas e inquietud despierta en los ciudadanos y por ello es prioritario.

"Para conseguir dicha asignación a esta y a otras partidas esenciales, el gobierno ha tenido que asumir que era necesario recortar otras como los jornales de los políticos, asesores, protocolo, gastos de difusión, así como otros gastos superfluos. Unos presupuestos que serán revisados a mitad de ejercicio con la idea de realizar los ajustes que sean pertinentes, ya que tras una revisión y un análisis exhaustivo, el nuevo ejecutivo ha considerado que es más eficiente destinar los impuestos de los albalencs a partidas que realmente necesitan liquidez y no inflar otras que a final de ejercicio no han sido necesarias", señalan desde el gobierno.

Último pago a Renfe

Este recorte en algunas partidas presupuestarias ha venido marcado también por el hecho de que en este 2024, Albal ejecutará el último pago de 499.930 euros de la estación de Renfe, cuya puesta en marcha todavía está por determinar, aunque si las previsiones no fallan, podría ser de cara al segundo trimestre del año. "Una vez se liquide el último plazo, y ya pensando en los presupuestos de 2025, el gobierno dispondrá de un mayor presupuesto para afrontar nuevos retos y hacerlo de forma realista. El consistorio continúa trabajando y negociando para que la puesta a punto de la estación sea una realidad el próximo año", señalan.

Entre los nuevos retos se encuentran la construcción del nuevo Centro de Salud. Albal está cerca de los 17.000 mil habitantes, un significativo aumento de población, que ha provocado que la construcción de un nuevo ambulatorio sea una necesidad que vienen reclamando los ciudadanos desde hace años, debido a la saturación del viejo centro sanitario.

La Generalitat Valenciana ha consignado 200.000 euros para el proyecto en sus presupuestos de 2024 y según la reunión mantenida en Consellería de Sanidad con el director general de Gestión Económica e Infraestructuras, Pedro Manuel López Redondo, hace un par de semanas, las obras se iniciarán en 2025. El alcalde, José Miguel Ferris, ha declarado “mi gobierno va a trabajar muy duro para que el nuevo Centro de Salud sea una realidad y que no se demore más allá de 2027”.

Encima de la mesa de necesidades hay una carpeta reservada a la presentación del proyecto del segundo instituto. Una necesidad que está en concordancia con el nuevo ambulatorio. El aumento de habitantes ha provocado que el IES Albal supere los 1000 alumnos, una cifra que, según apuntaba la directora, Cristina Peris, al inicio del curso, está por encima de las posibilidades que puede asumir el centro de estudios. "Tras varias reuniones con Consellería, las negociaciones avanzan por la dirección adecuada", señalan.

Esteban: "Presupuesto incongruente e improvisado"

Las cuentas fueron aprobadas con la mayoría del tripartito de derechas, pero sin el apoyo de laos dos partidos de izquierda, en la oposición. Así, desde Compromís, su portavoz Raúl Esteban afirma que no podían votar a favor de un presupuesto "incongruente e improvisado, hecho contra las personas más vulnerables, que no cree en los servicios sociales ni pone a las personas en el centro".

Marí: "No contemplan la realidad del municipio"

Para el exalcalde y portavoz del PSPV, Ramón Marí, los presupuestos recientemente aprobados "son para salir del paso. Más que presupuesto son una ocurrencia que no contemplan la realidad del municipio".

Según los socialistas, "reducen un 80% la financiación de Educación para actividades del IES, un 50% las actividades para centros docentes. El mantenimiento de Parques lo dejan en un 20%, respecto a la dotación para 2023".

También critican que "el programa municipal 'Albal incluye', en el cual se prevé ayudas para los más necesitados (alquileres, contratos de empleo de tres meses, comida) lo rebajan a la mínima expresión. O no prevén el incremento de personal de los gastos del contrato programa de servicios sociales, mientras que en los ingresos computan todas las ayudas de la Generalitat como si el personal estuviese ya incorporado". En ese sentido aseguranque el programa de ayudas a los familiares de personas con discapacidad (programa desahogo personas con diversidad funcional)" lo reducen en un 65%".

"En definitiva votamos que no porque se olvidan de los más necesitados, para el ahorro dedicarlo a fiestas.Dicen que van a incrementar los ingresos promocionando la construcción en los polígonos industriales pero eso no depende de ellos. En cuanto al ahorro en gastos para órganos de gobierno del que presumen, al principio eran 50.000€ y ahora dicen que son 36.000€, cuándo en realidad no llega a 15.000€", concluye