La procesión celebrada el pasado viernes 8 de diciembre en El Puig organizado por las festeras está trayendo cola. Lo que es un acto religioso ha acabado convirtiéndose en un enfrentamiento político entre el PSPV en el gobierno y el PP en la oposición.

Todo se debe a la presencia del portavoz popular, Bartolomé Vila, presidiendo la procesión con un cirio encendido justo detrás del párroco. Algunos vecinos y vecinas de la localidad criticaron que no asistiera ningún miembro del gobierno formado por la coalición Compromís-PSPV, y que el único representante político fuera el concejal en la oposición.

Ante esto, desde el PSPV del Puig de Santa Maria ha lanzado un comunicado donde aseguran que su no presencia en la procesión de la Purísima se debe a que en los actos celebrados por las festeras de la Purísima 2023, los partidos políticos con representación en el ayuntamiento "sólo hemos tenido presencia institucional en la presentación de las festeras del pasado sábado 2 de diciembre".

Así, explican que en el resto de actos, como misa, ofrenda o la procesión, "no estuvimos invitados a participar protocolariamente y por tanto no asistimos como representantes de la corporación", aunque aclaran que "sí estuvimos presentes a título personal como unos ciudadanos y ciudadanas más, dándole a las festeras el protagonismo que habían decidido tener".

En ese sentido, critican la presencia del edil del PP. "Queremos mostrar nuestro rechazo y descontento por la politización de la procesión del viernes 8, organizada por las festeras de la Purísima 2023, donde el partido de la oposición, el PP del Puig de Santa Maria, presidió dicho acto, mediante su portavoz municipal, sin estar invitado, despreciando la fiesta y la institución a la que pertenece", señalan desde la agrupación socialista, quienes advierten que "en política no todo vale y el saber estar y los protocolos son fundamentales para saber cuál es el sitio que te corresponde".

Vila: "No tenía ningún ánimo de politizar"

Bartolomé Vila, por su parte, ha asegurado a Levante-EMV, que "mi asistencia a la procesión, únicamente fue motivada para acompañar en la misma a las festeras, Purísimas 2023, y como cristiano a los Padres Mercedarios, sin ningún ánimo de politizar el acto, de igual manera que asistí a la presentación, al monologo nocturno, a los juegos infantiles, a la misa del día 8 o a la ofrenda. Todo ello recogiendo el ofrecimiento que las propias festeras lanzaron el sábado día 2, fecha de la presentación, invitando a todo el pueblo y a las autoridades allí presentes a todos los actos de su programa. Un programa que por cierto ha sido innovador, amplio y valiente, con mucho trabajo a las espaldas de las chicas, amigos y familiares durante todo el 2023", explica.

El portavoz popular explica que las fiestas han sido todo un éxito "y no tienen porqué quedar empañadas una vez finalizadas por un comentario partidista del PSPV del Puig, politizando la fiesta, que nace para paliar el error de nula asistencia al acto de la procesión atacando a mi persona". En ese sentido recuerda quien realmente tiene el protagonismo en estas fiestas, son las Purísimas 2023 de El Puig de Santa María y no los políticos, q estamos para facilitar la vida de nuestros vecinos y no para compricársela".