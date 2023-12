“Torrent d’ Art” encara el final del ejercicio con dos exposiciones. Por un lado, “Pinceladas Solidarias” en la sala CRT del colectivo. y con fines benéficos para apoyar a Hogares San Martín, una organización dedicada a brindar ayuda a quienes más lo necesitan. La exposición presenta una amplia gama de estilos artísticos, desde el realismo hasta la abstracción, pasando por el impresionismo y el arte contemporáneo. “Cada obra es única y refleja la visión individual de los artistas participantes”, señala el presidente Francisco García Gascón.

Por otra parte, las instalaciones de Biblioteca Clara Santiró i Font ubicada en el Centro Cultural La Rambleta, alberga otra muestra de pintura a cargo de Torrent d´ Art. En esta ocasión, y con la participación especial de la Asociación de Torrent de Paraules, se ofrece la particular imagen de Sorolla, en el año de la conmemoración del centenario de su fallecimiento. “Sorolla no solo pintaba escenas de playas, no solo pintaba retratos, también creaba escenas en las que las miradas de los personajes eran fundamentales para contar una historia. las miradas pueden ser utilizadas como elementos narrativos en las pinturas de Sorolla y cómo estas afectan la experiencia del espectador. En esta exposición, versionamos e interpretamos a Joaquín Sorolla a través de nuestros propios enfoques como creadores y observadores del arte. Verán una variedad de estilos, desde el realismo hasta el impresionismo. Joaquín Sorolla, maestro de la luz y el color, sigue cautivando a generaciones con su arte incomparable”, explica García Gascón.

A su vez, el Torrent d’Art celebra su décimo aniversario con un catálogo que reúne los carteles de las exposiciones que se han llevado a cabo. “El mismo es un testimonio de la dedicación y el talento que cada uno de los miembros de la asociación ha aportado a lo largo de los años, asimismo es una muestra de su compromiso continuo con la promoción del arte y la cultura en nuestra sociedad”, concluye el presidente del colectivo de pintores.