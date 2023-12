“Llevamos 40 años sufriendo esto”. El equipo docente del colegio La Masia, una cooperativa de enseñanza en valenciano ubicada en Museros, no se sorprendió de las pintadas nazis que aparecieron este lunes en paredes y puertas interiores del centro escolar. Los profesores ya se han acostumbrado, pero no piensan dejar de denunciarlo: “Son acciones que se repiten cada poco tiempo. Y ya estamos hartos”.

El director del centro y el presidente de la cooperativa recuerdan que la semana pasada apareció una pintada nazi de unos diez metros en el IES público de Museros y que el año pasado también les dejaron mensajes similares después de un periodo vacacional largo –en Semana Santa–, primero dentro de al escuela y varios días después en la fachada principal con la frase “fuera guarros” y una esvástica.

“Quienes hacen esto quizás no sean conscientes de que están atacando a una escuela. Un sitio donde hay menores de edad, niños y niñas que cuando ven eso se asustan. Yo no sé si su intención es agredir al alumnado de esa manera, creo que su intención es agredir a La Masía como institución, a los adultos, pero el efecto secundario es que la agresión la sufren niños y niñas”, explica el presidente de la cooperativa Jesús Guanter. “Hay alumnos preocupados con lo que está pasando, los más pequeños no lo entienden. Ven una esvástica en el vidrio y se asustan”.

“Tampoco entienden muy bien por qué un mural que han hecho de manera divertida en una actividad de aula ha sido tapado con ese símbolo”, añade el director de este colegio concertado, Iván Palomares. “Hay incertidumbre en alumnos y padres, pero no diría que hay miedo porque ya nos estamos habituando a estos ataques. Al final lo único que podemos hacer es seguir el protocolo”, señala.

Dicho protocolo consta de varias actuaciones. Por un lado el claustro ha utilizado las pintadas a su favor. Ha llevado a las aulas la simbología nazi para darles un tratamiento pedagógico poniendo el foco en la tolerancia y el respeto de los valores democráticos y de la convivencia. Antes de limpiar las pintadas –lo harán a lo largo de la semana– utilizan el vandalismo como material pedagógico.

Por otro lado, la dirección del centro ha enviado una carta informativa a los padres y madres –"hemos recibido muchas muestras de agradecimiento y solidaridad"– y ha informado a las autoridades competentes, tanto al Ayuntamiento de Museros como a la Policía Local y la Guardia Civil, que ya acudió el lunes a las instalaciones para fotografiar las esvásticas dibujadas con espray negro en puertas y fachadas. Los responsables del centro denunciarán las últimas pintadas en los próximos días.

40 años en el punto de mira

El periodista especializado en extrema derecha Miquel Ramos fue de las primeras generaciones de alumnos de La Masia y explica que entonces, como ahora, el alumnado ya se sentía señalado: “Yo cursé la EGB allí y recibí una educación en valores, democracia y Derechos Humanos. Siempre he mantenido la relación con el colegio, los profesores y los exalumnos porque nos enorgullece la formación que se nos dio. Gracias a ella tenemos un espíritu crítico. Pero es verdad que La Masia siempre fue un símbolo y desde los orígenes estuvo en el punto de mira de los fascistas, cuando era pequeño ya recuerdo pintadas y destrozos de este tipo”, rememora Ramos.

En este sentido, el periodista concuerda con los docentes en afirmar que las pintadas actuales no sorprenden, “menos aún en un momento en el que los discursos de odio gozan de una normalización y una representatividad inédita en España”. Y añade: “La escuela de La Masia tiene todas las papeletas para convertirse en blanco de las iras precisamente por el tipo de educación que dan y los valores que defienden. Cualquiera que esté allí es culpable. Los fascistas atacan a la institución, a los alumnos, a los profesores y a los padres que llevan a sus hijos allí. Es una advertencia. Un señalamiento. Un mensaje: quien se salga de su ideario es susceptible de ser víctima de una agresión”, insiste Ramos.

Zona sin cámaras y pegada a la huerta

Tras la vandalización la semana pasada del IES público de Museros con una gran pintada en la que se leía “Amnistía no, cámara de gas sí”, Compromís per Museros emitió un comunicado lamentado que “el pueblo sea vandalizado con total impunidad por un grupúsculo impresentable y ante la inacción del gobierno municipal de PSOE y Unides Podem”.

Los valencianistas explicaron a este periódico que desde los primeros meses de pandemia Museros ha sido víctima de ataques fascistas como pintadas, quema de contenedores, señales vandalizadas con pegatinas de simbología nazi y arbolado público destrozado. “Acciones que desde Compromís hemos denunciado en el pleno y para las que hemos pedido actuaciones, pero la realidad es que no se ha hecho nada”, denunciaron entonces.

Consultada por esta reivindicación, la alcaldesa socialista del municipio de l’Horta Nord, Cristina Civera, argumenta que la escuela La Masia está ubicada en una zona cercana a la huerta donde los vándalos se pueden esconder fácilmente, con lo que no resulta sencillo cogerles in fraganti, más aún considerando que ni La Masia ni el IES cuentan con cámaras o detectores de personas en sus instalaciones.

“Cuando surgen estas cosas tanto la Guardia Civil como la Policía Local nos recomiendan que no condenemos públicamente para no darles publicidad y que denunciemos en las instancias correspondientes. En el Ayuntamiento también estamos preocupados por la situación y lo que hacemos es darle más intensidad a la vigilancia de esta zona. Pero de momento no tenemos constancia de quién puede estar detrás ni de que haya un grupo organizado en Museros”, cierra Civera.