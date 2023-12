Torrent continúa convirtiéndose en una galería de arte a pie de calle con la puesta en marcha de la 9ª edición de LaParetPintada. Una iniciativa impulsada desde el Centro de Información Juvenil (CIJ). El objetivo es fomentar la pintura mural como medio de expresión artística.

‘Amor Eterno’, del artista Davigraff, se suma desde esta semana a la colección de arte mural de Torrent. Ubicada en la calle Arcipestre Navarro Nogueroles, junto al número 4, entre la estación de metro y l’Antic Mercat, busca ser un homenaje al amor antiguo. ‘’En los tiempos que vivimos ahora, las personas no cuidamos el amor. Las relaciones son efímeras, ya no duran como antes. Por eso, yo he querido homenajear al amor de antes’’, destaca el artista.

La concejal de Juventud, María Fernández, ha visitado este martes la obra, que ha finalizado en tan solo una semana, y ha querido destacar la importancia de este tipo de manifestaciones artísticas que ponen en valor a los artistas locales. Asimismo, ha mostrado su agradecimiento al artista y anima a seguir premiando la creatividad de los artistas urbanos.