Aldaia ha preparado una completa programación de Navidad para toda la familia. Con una amplia variedad de actividades y eventos, el objetivo es que la ciudadanía disfrute de estas fiestas en un ambiente festivo y entretenido repleto de momentos de alegría y diversión. Para que el ambiente navideño llene las calles de la población, el domingo 17 de diciembre se llevó a cabo la Feria del Comercio en la plaza de la Constitución. Organizada por ACODA, esta feria contó con actividades infantiles, sorteos y actuaciones musicales.

Actividades en la Biblioteca

El programa de Navidad de la Biblioteca incluirá talleres y cuentacuentos para toda la familia. Algunas de las actividades más destacadas incluyen «Nadal amb Versos» el pasado 14 de diciembre, un taller donde se realizaron elementos decorativos navideños utilizando poemas; cuentacuentos de La Bruixa Xocolata ayer 19 de diciembre, y un taller en inglés llamado Come and have fun in our library del 2 al 5 de enero, dirigido a niños y niñas de 8 a 11 años.

Música, danza y cultura

La población podrá sumergirse en el espíritu navideño con una serie de conciertos. El Teatro del Mercado fue el escenario para el Grupo de Baile de la Ronda de Aldaia el sábado 16 de diciembre. La Unión Musical de Aldaia, la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo de las Necesidades y la Banda Sinfónica de Aldaia ofrecieron conciertos navideños el domingo 17 de diciembre. Además, el Orfeón de Aldaia y la Coral Armonía se presentarán en la iglesia de la Anunciación el 22 y el 28 de diciembre, respectivamente. Dos imperdibles exposiciones estarán abiertas hasta el 10 de enero de 2024: La Sala Espacio de Arte Plaza Mayor albergará Enseñar, aprender y convivir en valenciano: 40 años de la LUEV y la Llotgeta del MUPA exhibirá Pañuelos de cuello en la indumentaria tradicional valenciana.

«Bonic»: teatro para niños y niñas

Como cada año, el teatro no faltará a su cita con la infancia de Aldaia. La XIX edición de «Bonic» tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de diciembre. El ciclo incluye las obras Peter Pan de Cía La Teta Calva, Cube de Cía Jm Gestió Teatral, y Alicia en el musical de las maravillas de Cía Trencadís Produccions. Todas las funciones serán en el Teatro Municipal Auditorio de Aldaia.

Palmito Fest

El jueves 28 de diciembre, Aldaia celebrará el esperado «Palmito Fest» en la emblemática plaza de la Constitución. Una jornada llena de diversión, inclusividad y sorpresas, diseñada para toda la familia. Desde manualidades hasta pintura, habrá oportunidades para expresar la creatividad. También habrá espacio para la música en directo que añadirá un toque festivo al ambiente, creando una experiencia única para todos los presentes. Para los más pequeños, las «Campanadas Infantiles» marcarán momentos especiales de diversión y emoción, creando recuerdos inolvidables. Además de todas estas actividades, el espíritu solidario y deportivo se fusionarán en la X Carrera San Silvestre, que se llevará a cabo el viernes 22 de diciembre. Con salida programada a las 19.30 horas desde la plaza de la Constitución, esta carrera no competitiva invita a todos los participantes a vestir atuendos festivos y disfrutar de una experiencia deportiva única centrada en la solidaridad y el compañerismo.

El momento más esperado

La culminación de las fiestas tendrá lugar el viernes 5 de enero, la emoción y la magia se apoderarán de las calles del municipio. Montados en una espléndida carroza, los Reyes Magos desfilarán acompañados de su séquito de pajes, quienes distribuirán ilusión y caramelos a lo largo del recorrido. La Cabalgata concluirá con el saludo de Sus Majestades desde el balcón del Ayuntamiento, donde dirigirán unas palabras llenas de esperanza y buenos deseos para todos los presentes.