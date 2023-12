El Museu Comarcal de l’Horta Sud acogió esta semana la entrega de la novena Menció Colibrí. Esta mención, otorgada por la Fundació Horta Sud y Caixa Popular, reconoce cada año a una entidad que trabaja para la promoción de los Derechos Humanos y los Valores Democráticos, y que este año ha querido destacar la labor de la Fundación por la Justicia.

El reconocimiento a la Fundación por la Justicia destacó el trabajo desde hace casi tres décadas de esta entidad en la denuncia de las injusticias y las vulneraciones de los Derechos Humanos, la sensibilización de la sociedad y la creación de oportunidades para colectivos vulnerables.

El acto de entrega de la mención contó, entre otros, con la presencia del presidente y la vicepresidenta de la entidad reconocida: José María Tomás y Tió y María José Marco. Como representantes de la Fundación por la Justicia, destacaron la importancia de recibir un reconocimiento como la Menció Colibrí, “que resume la esencia del trabajo” que desarrolla la entidad. Tomás, puso en valor también su labor en materia de derechos: “nosotros no queremos hacer beneficencia; nos parece bien, pero nosotros trabajamos para consolidar derechos”.

Recuperar la confianza en las instituciones

Durante el debate posterior a la entrega del guardón, la Fundació Horta Sud y la Fundación por la Justicia coincidieron en la defensa que “los derechos deben ser universales porque, si no lo son, se convierten en privilegios”. Así mismo, ambas manifestaron su preocupación por “el aumento de la desafección tanto política como jurídica”, y que “se produce por la pérdida de confianza”. Por esto, las dos entidades concluyeron que era de gran importancia “recuperar la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, como el mayor reto en la actualidad de la sociedad civil” y que, aseguran, “pasa por el reconocimiento del otro”.

En las ocho ediciones anteriores, la Menció Colibrí ha reconocido a la Plataforma CIEs NO (2015), Pobreza Cero (2016), SETEM Comunitat Valenciana (2017), Centre Delàs d’Estudis per la Pau (2018), Open Arms (2019), Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (2020), Casal de la Pau – Domus Pacis (2021) y Per l’Horta (2022).