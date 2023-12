El pleno de Moncada, con los votos del PSPV y Compromís, reprobó a la concejala de Vox Queral Trigo por hacer el gesto de un disparo a la regidora socialista Feli Bondia en la sesión plenaria. PP, Vox y Cs votaron en contra.

"El acontecido en Moncada es el claro exponente del que no se tiene que hacer en política, porque para hacer política no todo se vale. Todos ellos comparten la inequívoca vocación de desprestigiar y, por eso, deslegitimar a las instituciones políticas representativas que son las que asumen la dirección democrática de nuestro país. En las redes sociales encuentran un poderoso medio para difundir sus groseras manipulaciones y trasladar así a cada vez más amplias franjas de ciudadanía sus posiciones profundamente antidemocráticas", rezaba la moción.

"Desestabilización política"

"Su objetivo no es otro que el de la desestabilización política. Cuando las fuerzas democráticas asumen, aunque sea de manera encubierta, posiciones de la extrema derecha, la democracia pierde mientras se están alimentando discursos contrarios al espíritu que ha acompañado durante más de cuatro décadas la apertura, profundización y consolidación democrática en España. Un discurso ante el cual las democracias no pueden callar si no es a expensas de su debilitamiento", argumentaba el equipo de gobierno en su texto.

En su intervención, Queral Trigo pidió disculpas aunque afeó a la izquierda "aprovecharse se la situación".