El pleno de Alboraia del jueves 21 de diciembre bloqueó la liquidación definitiva de CRIDA, una empresa municipal que nació en 2009 bajo el gobierno del Partido Popular de Manuel Álvaro para gestionar la limpieza y el mantenimiento de las calles.

Tras entrar en pérdidas dos años seguidos, el municipio aprobó unánimemente su disolución en 2013. Fue la respuesta a una resolución de la Sindicatura de Comptes donde se decía que Alboraia debía inyectar dinero en la empresa municipal para corregir la deuda o llevarla a su liquidación. El Ayuntamiento eligió la segunda opción.

Entonces se abrió un proceso lleno de vaivenes, del registro en 2014 de dicha disolución en notaría al intento de los liquidadores de dimitir cuando la ley no lo permite. Hasta este jueves 21, fecha clave para lo que parecía el desmantelamiento de una de las dos empresas municipales –junto con Egusa– generadoras de deuda en el municipio. Pero los diez votos favorables del gobierno –PSPV y Compromís– empataron con las diez abstenciones del resto de partidos –PP, Vox, IU y Alboraya Actúa–, con lo que CRIDA seguirá siendo un peso muerto para el municipio.

En este sentido, desde el PSPV han criticado “las contradicciones de los grupos que acordaron su liquidación por unanimidad y la puesta en duda de la profesionalidad del equipo técnico municipal”. Los socialistas lamentan que la empresa municipal no haya conseguido la disolución y el fin de su deuda a través del remanente del Ayuntamiento por la falta de acuerdo con la oposición. Pese a sus “esfuerzos” y el de Compromís “para dar carpetazo al legado popular”, señala el partido de gobierno, “la entidad pública pierde 10 años de trabajo técnico y una oportunidad única”.

Durante la sesión plenaria, Ángels Benlloch, una de las tres liquidadoras nombradas por las agrupaciones, expuso el trabajo realizado y los argumentos, complementando presencialmente toda la información que se ha ido explicando en diversas reuniones pasadas por el equipo técnico del Ayuntamiento de Alboraya.

"A pesar de los informes de intervención y secretaría, auditorías y liquidadores, se ha puesto en duda la profesionalidad del personal técnico", criticó Miguel Chavarría. "La liquidación es una cuestión técnica, no política, y la abstención ha puesto en duda la gran labor que ha estado realizando durante 10 años las únicas personas cualificadas en esta materia", explicó el líder del PSOE Alboraia y alcalde.

Asimismo, desde el PSPV consideran “especialmente llamativa” la falta de apoyo por parte del Partido Popular. Y explican: “El gobierno liderado por Manuel Álvaro en el año 2009 creó CRIDA para tareas de limpieza y mantenimiento de la empresa pública, una empresa que en cuestión de meses generó deuda y se sumó al desastre económico que la alcaldía popular provocó en Alboraia con el fallido traslado de Alcampo, el soterramiento de las vías de Metrovalencia "y una pésima gestión que aún hoy seguimos pagando todos los vecinos y vecinas y lo que nos queda, a pesar de llevar años reduciendo la deuda".

En la misma crítica recuerdan los socialistas que el PP formó parte de la decisión unánime tomada en 2013 de disolver la entidad como alternativa de que el Ayuntamiento inyectara capital social, a la que se opusieron por unanimidad todas las agrupaciones existentes en aquel momento. “También supone una contradicción con el resto de votaciones favorables que adjudicaron liquidadores, aprobaron cuentas económicas y otras acciones recorridas hasta su disolución final”, argumentan.

La oposicón critica las formas

Por su parte, Modesto Martínez, portavoz del Partido Popular, explica a este periódico que su agrupación se abstuvo tal como indicó en el pleno, en la comisión en la junta de portavoces porque “las formas del equipo de gobierno no han sido las correctas”.

“No han convocado junta general de CRIDA desde que se formó la nueva corporación. No han renovado el órgano liquidador, conforme marcan los estatutos. Ha sido una gestión del gobierno de Miguel Chavarría y Compromís, nefasta. Después de 12 años de gobierno, se debería haber hecho de otra forma”, lamenta el portavoz popular.

Y añade: “Todos queremos cerrar CRIDA. Desde el PP, en consenso de la mayoría absoluta del pleno, ofrecimos dejarlo sobre la mesa y plantear una junta general, cambiar liquidadores, subsanar errores que nuestros equipos veían y aprobarlo en un pleno extraordinario, si era necesario para no cambiar de año. Algo que nunca se materializó por falta de interés del equipo de gobierno”.

Al otro lado del espectro ideológico, la portavoz de Esquerra Unida, Marta Martín, aporta los motivos por los que su agrupación se abstuvo: “Esquerra Unida no participó en la creación de CRIDA, ni en su desarrollo, ni en su liquidación. El proceso liquidador comienza y a nosotros solo se nos envía documentación una semana antes del pleno. Consideramos, por tanto, que el margen es pequeño para poder solventar dudas de una liquidación que acarreará que el Ayuntamiento se haga cargo de una deuda de más de 800.000€”, explica la portavoz de EU.

“Esa deuda de más de 800.000€ se consignará en los presupuestos municipales. Estamos hablando que se habrá de afrontar con dinero público sobre el que Esquerra Unida no ha recibido información acerca de a qué partidas presupuestarias afectará ya que a día de hoy no tenemos borrador de los presupuestos”. continúa explicando la concejala de Esquerra Unida. Y concluye: “En la liquidación participaban tres personas como liquidadoras: una de Compromís, otra del PP y una tercera nombrada en su momento por Cs. No hemos sido informados por el equipo de gobierno que dos de los liquidadores (PP y Ciudadanos) han renunciado a su cargo, por lo que entendemos que antes del pleno debería haberse convocado una Junta General de CRIDA para informar y nombrar nuevos liquidadores”.