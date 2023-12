Llocnou se queda sin funcionarias y obliga a los ediles a turnarse en ventanilla

Dicen que los concejales de un ayuntamiento son elegidos para servir al pueblo. En el caso de Llocnou de la Corona se va a cumplir a rajatabla, puesto que la ausencia de sus dos funcionarias, una por traslado y la otra por vacaciones, ha obligado a los cinco concejales que forman el gobierno local a cubrir su puesto detrás de la ventanilla de la casa consistorial. Han establecido turnos, empezando hoy por el concejal de Urbanismo, que le seguirá mañana el concejal de Hacienda. Ni siquiera se libra la alcaldesa Paqui Llopis, que acudirá el martes 2 de enero. Mientras han lanzado un SOS a la Mancomunitat de l’Horta Sud en busca de un administrativo que quiera cubrir la vacante.

Ser el pueblo más pequeño de España tiene muchos problemas desde el punto de vista administrativo, y la falta de personal es uno de ellos. Llocnou cuenta con dos funcionarias, una administrativa y una auxiliar. Sin embargo, a finales de noviembre la auxiliar administrativa se trasladó a otro ayuntamiento y sólo se quedó la técnica. Desde el gobierno local formado únicamente por concejales del Partido Popular pensaron que en un mes, antes de Navidad, iban a conseguir suplir la vacante, pero ni mucho menos.

«Al ser un pueblo con tan pocos recursos económicos no podemos convocar una OPE (Oferta Pública de Empleo) ya que no tenemos dinero para contratar a un tribunal ni tampoco instalaciones con la capacidad suficiente para albergar un examen al que se puede presentar mil personas», explica el concejal de Hacienda de Llocnou. Ante esta tesitura no les queda otra que acudir a las bolsas de otras administraciones.

Pidieron ayuda a otros ayuntamientos

A la primera que acudieron fue a la de la Mancomunitat de l’Horta Sud, y no había vacantes. Antes esa situación, pidieron también poder optar al personal de la bolsa de trabajo de los ayuntamientos próximos como Alfafar, Sedaví y Catarroja, pero todos los de perfil administrativo ya estaban trabajando en otros lugares «que son más atractivos que Llocnou, ya que aquí debido a nuestro presupuesto limitado, no les podemos dar otros incentivos que sí tienen en otros municipios». Precisamente esa es la razón por la que cuando sí consiguen tener personal, es temporal, ya que sí encuentran una vacante , mejor se van.

Llocnou tiene claro cuál es la solución: «Los pueblos pequeños estamos atados por la normativa. Deberían hacer una excepción y dejarnos acudir a las bolsas de desempleados. Seguro que hay mucho personal cualificado encantado de cubrir una baja de forma temporal», propone Molina.