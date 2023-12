Cuando Nicolás Pérez asumió la concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento de Llocnou de La Corona no esperaba que entre sus funciones también estaría atender en ventanilla. Eso es lo que ha tenido que hacer este jueves después de que el consistorio se quedase sin sus dos funcionarios, ya que la auxiliar administrativo se marchó a otro consistorio y no hay nadie para suplir las vacaciones del único técnico del que disponen.

Pérez, lo primero que ha hecho al llegar es colgar el cartel donde avisan a los vecinos que el consistorio permanecerá cerrado del 28 de diciembre al 5 de enero (ambos incluidos). Eso no quita para que durante esos días acudan los concejales en turnos para cualquier tipo de emergencia o sobre todo si llega algún requerimiento de otra administración. "No nos queda otra que usar nuestras vacaciones en nuestros respectivos trabajos para venir al ayuntamiento", señala. Ni siquiera se libra a alcaldesa Paqui Llopis, que estará en el consistorio el martes 2 de enero.

Precisamente , por la mañana, se ha acercado un vecino por un tema del IBI "y no he podido facilitárselo. Nosotros no tenemos competencias. Menos mal que al final ha venido el administrativo, que se supone que tendría que estar de vacaciones, y le ha ayudado. No es justo que un vecino de Llocnou no pueda tener todo lo que tiene uno del pueblo de al lado, nos tratan como ciudadanos de segunda", reprocha Nicolás Pérez, quien asegura sentirse abrumado por la presencia de medios de comunicación que acudieron hoy al consistorio tras ver la información publicada en Levante-EMV.

"No me gusta a salir en los medios por esto, pero hay que hacerse eco de la situación en la que estamos. No tenemos funcionarios, no tenemos Policía, no le interesamos a nadie", se queja. Pérez además también destaca "la carga de trabajo" que tiene su único funcionario. "Si antes iba desbordado y eran dos, imagínate uno solo. No le podemos estar más agradecido pero es normal que alguna vez explote también", advierte.

Unas palabras que refrenda otro de los concejales, Rubén Molina, a quien también le tocará turno de ventanilla este viernes. "Si mañana por ejemplo viene un requerimiento de Sanidad, solo puede atenderlo el secretario del ayuntamiento y este lo notifica al funcionario, y no tenemos ni secretario propio ni ahora funcionario. A los pueblos pequeños nos tienen olvidados, la ley está hecha de tal forma que no contempla la situación de los pequeños, estamos atados". El actual concejal de Hacienda explica que por tema de protección de datos, "si viene un vecino y dice que quiere un simple certificado de empadronamiento, yo no lo puedo hacer. Esto no lo hemos vivido ni en pandemia", señala. Del mismo modo, recuerda que estamos en plena campaña navideña, "y se organizan actos que requieren de licencias y burocracia que sin personal se nos complica".

Mientras, Llocnou ha lanzado un SOS a los ayuntamientos que forman parte de la Mancomunitat de l'Horta Sud para ver si en sus bolsas de empleo hay algún administrativo disponible, aunque de momento no lo han conseguido en muncipios próximos como Alafar, Sedaví o Catarroja,

Problemas compartidos con otros ocho municipios

Llocnou no es el único municipio que adolece de estos problemas. En l'Horta Sud los comparte con Beniparrell, de menos de 10.000 habitantes, quien ha mejorado algo su situación al incorporar hace poco a un arquitecto municipal. También es verdad que Beniparrell cuenta con mucha zona industrial y eso le hace tener unos ingresos un presupuesto con los que no cuenta Llocnou. Más similares la situación de Emperador en l'Horta Nord, hasta hace poco considerado el pueblo más pequeño de España. Además de la falta de personal también comparte con Llocnou la inexistencia de Policía Local, siendo la seguridad asumida por la Guardia Civil con una zona demasiado extensa que abarcar.