La Policía Local de Alboraia quiso sorprender el miércoles a una de las vecinas más queridas del municipio, la popular Paquita que tanto cariño acostumbra a repartir entre los oficiales del cuerpo. Aprovechando el espíritu de estas fechas, varios agentes se presentaron en su domicilio con un colgante y un reloj a modo de obsequio y Paquita se echó a llorar ante la mirada de su marido.

La historia de esta vecina se remonta unos años atrás, cuando la Policía de Alboraia logró detener a unos ladrones que accedieron a su casa por el patio. Actuaron con rapidez y evitaron un mal mayor. A partir de ahí Paquita es todo amor con los agentes del municipio. “Cuando nos ve por la calle nos regala bombones, nos regala colgantes para nuestras parejas, nos trae cucuruchos de helado en verano y botellas de vino en Navidad. Es una persona muy entrañable, la queremos mucho”, relata un agente emocionado.

Tanto afecto ha terminado por abrumar a la Policía Local de Alboraia, que con cada regalo intenta convencer a Paquita de que no se gaste el dinero. “Le decimos que no necesitamos los regalos y que nosotros no trabajamos para eso, pero ella es así, también lleva caramelos a las trabajadoras del supermercado. Cuando la conoces la tienes para toda la vida”, dicen las mismas fuentes.

Por todo ello, la Policía de Alboraia regaló a su vecina una peana con una placa policial hace dos años y volvió a tener un detalle –tras haberse compinchado con su hija– este miércoles 27 de diciembre, algo que Paquita agradeció visiblemente emocionada.