Las AMPA de los centros escolares Enric Valor y Vives, José García Planells, Joan Fuster y Vicente Nicolau Balaguer, en Manises, alertan que sus hijas e hijos "sufren riesgos en la escuela", ya que, tal como denuncian, "las obras que están pendientes de realizarse desde 2017, se están dilatando en el tiempo, incluso las más urgentes".

Las familias de los colegios públicos García Planells y Enric Valor y Vives han manifestado su preocupación respecto a los "desperfectos" que afectan las instalaciones de la escuela de Educación Infantil y Primaria. Por eso, han solicitado "la reparación urgente de la presencia de goteras en varias áreas del edificio escolar", una situación que consideran que “es un problema que ha generado situaciones incómodas y comprometido la integridad estructural del edificio y la seguridad de nuestros estudiantes y docentes”. A las goteras, también se suman otros daños como la "rotura y oxidación de las vallas exteriores, la falta de instalación de los aires acondicionados, necesarios para poder soportar las altas temperaturas del verano en el centro escolar, y los desperfectos de los suelos del patio, que en el centro escolar Garcia Planells ya han ocasionado alumnado accidentado en el patio infantil", denuncian.

Sin caldera y con un socavón en el patio

La escuela Joan Fuster también tiene un problema de goteras, pero, además, "la caldera de calefacción no funciona correctamente y hay ventanas que no cierran, por lo que se pasa mucho frío en las clases". Así mismo, denuncian que hay una "zona hundida en el patio bajo del edificio que ocasiona que en los días de lluvia sea imposible el acceso al centro. Por estos motivos, hay familias que optan por no llevar a sus hijas e hijos a clase, y esto no se puede tolerar”, afirman desde la AMPA.

Finalmente, desde la AMPA del centro Vicente Nicolau Balaguer denuncian que el "techo del gimnasio cae a trozos, que el césped del patio de Infantil no se encuentra en buenas condiciones por el sol, y que es necesario trabajar con los árboles que hay en el patio, puesto que ya cayó uno a consecuencia del viento". Este colegio tiene aprobado el programa Edificant, pero todavía no se ha realizado ninguna de las obras.

Las familias han contactado con la concejalía municipal y lo han puesto en conocimiento de inspección y de la Conselleria de Educación, solicitando que se evalúen de manera exhaustiva los daños y se tomen las medidas necesarias para repararlas en el plazo más breve posible.

Desde FAMPA-València, "exigimos una respuesta urgente por parte del Ayuntamiento de Manises y de conselleria de Educación para que todos estos desperfectos puedan ser reparados cuanto antes mejor y el alumnado tenga garantizado su derecho a una educación de calidad con seguridad".