El año 2016 Paterna aprobó el “Plan Actúa”, un Plan que fue concedido por Europa y que suponía la inyección de 20 millones de euros en el municipio con el fin de desarrollar unos proyectos transformadores hasta el año 2022. Después de las prórrogas provocadas por la COVID, el plazo para pagar los gastos provenientes de estos proyectos fue fijado por Europa en el 31 de diciembre de 2023. “Ahora solicitamos al equipo de gobierno un listado de las actuaciones con estos fondos porque de los proyectos iniciales que nos adjudicaron tenemos la sensación que la mayoría no han sido incluidos en las actuaciones finales”, señala el regidor de Compromís Carles Martí.

Indican desde la formación que “es necesario que el gobierno municipal dé cuenta al pleno del ayuntamiento de cuáles han sido las actuaciones, su cuantía y si han sido admitidas o no por Europa. Y es que en estos años hemos visto cómo han sido muchas las actuaciones que han intentado colar en el Pla Actúa que Europa ha denegado por no ir encaminadas a los objetivos de este Plan, que no eran otros que mejorar los entornos del municipio mediante la inversión en nuevas tecnologías, la lucha contra la vulnerabilidad de nuestros habitantes, mejorar los entornos urbanos y periurbanos y la lucha contra el cambio climático”.

Proceso participativo

“Antes de la aprobación del Plan, y con un proceso de participación ciudadana que pocas veces se ha visto en Paterna y que estuvo ejecutado por Compromís, la ciudadanía paternera pudo tanto proponer actuaciones como decidir qué eran prioritarias y qué no. Ese es nuestro propósito pidiendo la información, saber si el equipo de gobierno de Sagredo ha respetado la voluntad ciudadana o han hecho el que les ha dado la gana con los fondos Europeos”, añaden las mismas fuentes.

Subraya Carles Martí que “ya hemos denunciado en varias ocasiones que Europa los estaba avisando que no estaban cumpliendo los plazos, la más próxima este final de año, donde Europa en el mes de septiembre, le comunicaba en el ayuntamiento que solo había justificado el pago de un 20% de los fondos, o lo que es lo mismo, de septiembre a diciembre de 2023, el ayuntamiento ha tenido que justificar 15,69 millones de euros en obras procedentes de los fondos europeos. Solo hay que dar un paseo por el pueblo para ver que no se han ejecutado obras por ese valor en estos meses”.

Peligro con los Next Generation

“Otros de los fondos europeos que peligran en Paterna son los Next Generation que nos otorgaron como consecuencia de la COVID y que también ha finalizado el plazo en los últimos meses. Sabemos que el estado español ya ha notificado en el ayuntamiento que hay pagos que no se han justificado adecuadamente o que se han pagado fuera de plazo. Vamos a solicitar también estos expedientes para saber si también nos tocará volver parte de estos fondos”, añade el mismo regidor.