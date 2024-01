Compromís per Paterna presenta una moción para declarar 2024 como el año Estellés

Compromís per Paterna ha registrado una moción, para su debate en el próximo pleno municipal, con el fin de que el Ayuntamiento de Paterna también declare el 2024 como el año Estellés. La concejala de la formación, Carmen Gayá, ha destacado al respecto que “la obra de Vicent Andrés Estellés no se merece menos y por eso hace falta que todas las administraciones valencianas destinen recursos y medios para celebrar esta efeméride, nuestro ayuntamiento no se puede quedar atrás en este sentido, más cuando existen mociones aprobadas en este consistorio para poner en valor la figura del poeta”.

“El rico legado literario de Estellés ha sido reconocido también por parte de la sociedad valenciana que, desde hace años, se traduce en la celebración de la Noche Estellés o la Cena Estellés en muchos de nuestros pueblos y nuestras comarcas donde la gente se junta a recitar y escuchar su poesía. Es importante destacar, además, el trabajo que realizan las entidades cívicas y culturales que no han dejado que la obra de Estellés cayera en el olvido durante todos estos años”, argumentan desde Compromís. La Diputación de Valencia sí celebrará el centenario de Estellés Añaden las mismas fuentes que, “recordar y conmemorar nuestros ilustres escritores no es solos un acto de justicia histórica y cultural, sino que también es una manera efectiva de dinamizar las industrias culturales, fomentar la lectura y la literatura en valenciano. Así se hizo desde la Conselleria de Cultura dirigida hasta hace unos meses por Compromís con diferentes medidas de recuerdo a nuestros autores.