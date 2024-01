personas mayores de Catarroja. ¿El destino? El Museo de Cultura Contemporánea Centro del Carmen, uno de los más visitados de la ciudad de València y donde, desde el 17 de noviembre y hasta el próximo 25 de febrero, se encuentra la exposición When the process becomes a paiting del pintor catarrogí Juan Olivares que, además, ha sido el encargado de realizar la visita guiada a sus vecinas y vecinos.

La concejala de Cultura de Catarroja, Dolors Gimeno, tampoco ha querido perderse la visita. Junto a las y los seniors del pueblo ha disfrutado de las explicaciones de Olivares y ha aprovechado para poner en valor las actividades que acercan a las personas mayores la cultura y las artes “la cultura contribuye siempre a hacernos más felices, a cualquiera edad, a sentir y compartir, pero todas estas emociones son importantísimas para las personas mayores que, afortunadamente, ahora disponen del tiempo necesario para disfrutarlas”. "Nos lo han dado todo" Por su parte, desde la concejalía de Personas Mayores este año se ha hecho una apuesta firme y decidida por ofrecer una agenda interesante y atractiva a la gente mayor del municipio. En este sentido, el concejal del área y vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó, ha explicado que “nuestros mayores nos lo han dado todo, gracias a ellos y ellas hoy somos un pueblo abierto, moderno y diverso y es justo que nosotros invirtamos los esfuerzos y recursos necesarios en ellos, ofreciéndoles cultura, deporte y un espacio donde compartir y seguir aprendiendo".