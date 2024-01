El Mig Any de Torrent contará por primera vez con un punto violeta

Torrent se prepara para celebrar el Mig Any de Moros y Cristianos, que tendrá lugar este sábado 27 de enero. El día comenzará con el tradicional desfile de las filaes y comparsas torrentinas, un espectáculo variopinto que dará inicio en Monte-Sión y culminará en la plaza Mayor, donde cientos de vecinos se congregaran para disfrutar de la Entraeta.

Este año, con el objetivo de garantizar un ambiente seguro y de respeto para todas las personas, Casa de la Dona de Torrent instalará un punto violeta a lo largo de la jornada en el Ágora de Parc Central. El punto estará operativo desde las 13.30 hasta las 18.00 horas de la tarde.

Tal y como ha destacado la Concejala de Igualdad y Mujer, Amparo Chust, ‘’desde Casa de la Dona continuamos con nuestro compromiso con la seguridad, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información necesaria para seguir concienciando y poder prevenir en materia de violencia de género’’.

El punto violeta, gestionado por personal capacitado, tiene como objetivo proporcionar un espacio seguro y de apoyo para cualquier persona que pueda necesitarlo durante las celebraciones. Con esta iniciativa, la Casa de la Dona busca fomentar un entorno en el que la diversión y el respeto sean los protagonistas, promoviendo la igualdad y la prevención de cualquier forma de violencia.

Photocall

Además, contará con un espacio photocall donde todos los participantes podrán hacerse fotos, con mensajes de concienciación tales como ‘’de fiesta, me divierto y respeto’’, ‘’la fiesta de moros y cristianos es para disfrutarla’’, ‘’si quieres tocar algo, toca las palmas’’ o ‘’yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto’’.